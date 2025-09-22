جمال العدل: إمام عاشور ليس بيليه.. وزيزو بوظ أوضة لبس الأهلي

قال جمال العدل عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك، إن عودة امام عاشور للزمالك باتت مستحيلة في ظل تواجد شخصية مثل جون ادوارد.



وأضاف العدل في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: أرفض عودة امام عاشور للزمالك حال رحيله عن الاهلي.. أغلى لاعب في الزمالك يحصل على ٢٠ مليون جنيه سنويا.

وتابع: لا احب ان يأتي امام عاشور للزمالك في وجود جون ادوارد.. إمام عاشور ليس بيليه وعودته للزمالك قرار ليس مستحبا.

وأردف: زيزو لاعب جيد ولكنه ليس أسطورة وزيزو ترك الزمالك في آخر فترة بسبب عدم توافر الفلوس في نادي الزمالك وعبد الله السعيد افضل لاعب في مصر.



وواصل: الزمالك عرض على زيزو ٨٠ مليون سنويا وأوضة لبس الاهلي باظت بعد التعاقد مع زيزو.