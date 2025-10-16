سحر نصر عقب تسلمها كارنيه الشيوخ: نبدأ مسيرة عطاء جديدة في صرح تشريعي يعكس طموحات أبناء الوطن

تسلمت الدكتورة سحر نصر، أمين عام بيت الزكاة والصدقات، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى السابقة، كارنيه عضوية مجلس الشيوخ بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيينها فى المجلس.

وقالت " نصر" فى تصريحات عبر صفحتها على انستجرام: "اليوم نبدأ بإذن الله مسيرة عطاء جديدة في صرح تشريعي عريق يُجسِّد روح الديمقراطية ويعكس طموحات أبناء الوطن، أشعر بالمسئولية والاعتزاز، وأتطلع للمساهمة الفعالة لما فيه الخير للبلاد والعباد".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريًا بتعيين 100 من الشخصيات العامة وأصحاب الخبرات والكوادر المتخصصة؛ لعضوية مجلس الشيوخ عن الفصل التشريعي 2025 /2030.

وتعد الدكتورة سحر نصر، خبيرة اقتصادية مصرية بارزة ، حصلت على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1985، ثم درجة الماجستير عام 1990، ونالت درجة الدكتوراه من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 2002.

عملت نصر أستاذا بقسم الاقتصاد المجتمعى بالجامعة الأمريكية، ولها خبرات عملية فى مجال البنوك والتمويل لمدة نحو 15 عاما.

كما تقلدت عدداً من المناصب الرفيعة طوال رحلة عملها، كان من بينها منصب كبير خبراء اقتصاديات التمويل والمدير الإقليمى لبرامج الشرق الأوسط بالبنك الدولى، قبل أن يقرر الرئيس ضمها إلى المجلس الاستشارى للتنمية الاقتصادية.

وتولت "نصر"، خلال عملها بالمجلس الاستشارى للرئيس، ملف تمويل المشروعات الصغيرة، وهو الملف الذى كانت تتابعه خلال عملها بالبنك الدولى.

ومن ثم شغلت الدكتورة سحر نصر منصب وزيرة للتعاون الدولي في عام 2015، ثم وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي في عام 2017، حيث لعبت دورًا محوريًا في صياغة وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وعملت مع البنك الدولي كخبيرة اقتصادية رائدة في قسم التمويل والقطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومديرة البرنامج الإقليمي لصندوق تمويل مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم للمنطقة نفسها.

وفي مارس 2024 ، تم تعيينها أمينا للاستثمار والشؤون الاقتصادية في حزب الجبهة الوطنية.