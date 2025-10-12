قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من قيادة الاقتصاد إلى قبة الشيوخ.. السيرة الذاتية لـ سحر نصر وزيرة التعاون الدولي السابقة

أميرة خلف

عادت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، إلى الضوء من جديد، وذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينها عضوًا بمجلس الشيوخ ضمن القائمة الرئاسية الجديدة،  باعتبارها واحدة من أبرز الشخصيات الاقتصادية التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات خلال السنوات الماضية.

وتستعرض في سياق التقرير الآتي، أبرز محطات مشوارها المهني والأكاديمي وكذلك أبرز إنجازاتها .

الدكتورة سحر نصر، خبيرة اقتصادية مصرية بارزة ، و التي حصلت على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1985، ثم درجة الماجستير عام 1990، ونالت درجة الدكتوراه من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 2002.


عملت أستاذا بقسم الاقتصاد المجتمعى بالجامعة الأمريكية، ولها خبرات عملية فى مجال البنوك والتمويل لمدة نحو 15 عاما.


كما تقلدت "نصر" عدداً من المناصب الرفيعة طوال رحلة عملها، كان من بينها منصب كبير خبراء اقتصاديات التمويل والمدير الإقليمى لبرامج الشرق الأوسط بالبنك الدولى، قبل أن يقرر الرئيس ضمها إلى المجلس الاستشارى للتنمية الاقتصادية.


ثم تولت "نصر"، خلال عملها بالمجلس الاستشارى للرئيس، ملف تمويل المشروعات الصغيرة، وهو الملف الذى كانت تتابعه خلال عملها بالبنك الدولى.


ومن ثم شغلت الدكتورة سحر نصر منصب وزيرة للتعاون الدولي في عام 2015، ثم وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي في عام 2017، حيث لعبت دورًا محوريًا في صياغة وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وعملت مع البنك الدولي كخبيرة اقتصادية رائدة في قسم التمويل والقطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومديرة البرنامج الإقليمي لصندوق تمويل مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم للمنطقة نفسها.


وفي مارس 2024 ، تم تعيينها أمينة للاستثمار والشؤون الاقتصادية في حزب الجبهة الوطنية.

