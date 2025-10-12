قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

أم الشهيد والأم المثالية الثالثة على مستوى الجمهورية .. سر اختيار هذه السيدة عضوا بمجلس الشيوخ

الرئيس السيسي خلال تكريم السيدة تيسير
الرئيس السيسي خلال تكريم السيدة تيسير
ايمن محمود

 قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ، وذلك جاء وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاحد.

وقد جاء فى القرار اختيار  تيسير محمود دهيم  من محافظة مطروح عضوا بمجلس الشوري ضمن قائمه الـــ 100 عضو المعينين من رئيس الجمهورية.

اول نائبة بالاختيار فى مطروح 

تعد تيسير اول نائبة يتم تعيينها بقرار جمهوري من محافظة مطروح في القرار الجمهوري رقم 575 لسنة 2025

من هى  تيسير 

تيسير دهيم من محافظة الدقهلية وانتقلت  إلى محافظة مطروح عام 1994 وأنها تزوجت سنة 1985 وأنجبت ثلاثة أولاد وبعد إنجابها الثلاثة أولاد احتاجت أن تؤهل نفسها فالتحقت ببكالوريوس العلوم والتربية وحصلت عليه سنة 2001   الا ان زوجها اصيب بمرض خطير وتوفاه الله في سنة 2020. .

 ام لثلاث ابناء 

تيسير ام لثلاث ابناء أحمد بكالوريوس خدمة اجتماعية، والثاني الشهيد الراحل طه بكالوريوس علوم عسكرية، الثالث سعد بكالوريوس هندسة جامعة القاهرة وقد أعانها الله حتى وصل أولادها إلى أعلى التقديرات .

ام الشهيد 

 السيدة تيسير ام لاحد الابناء شهداء الوطن  الشهيد طه سطور  الذى استشهد فداء للوطن في إحدى العمليات العسكرية وهو يدافع عن أرض مصر في العريش في 8 ديسمبر 2017

خبر وفاته نجلها 

اكد  السيدة تيسير بأن الشهيد طه كان متواجدا معها يوم الإثنين وبعدها جاء لها خبر الصدمه خبر وفاة الشهيد طه يوم الخميس 8 ديسمبر  سنة 2017 

وهو يدافع عن أرض الوطن في العريش.

اطلاق مدرسة باسمه 

 وتكريم لتضحيات نجلها من اجل الوطن تم اطلاق اسمه على احدا المدارس بمرسي مطروح وهى مدرسة الشهيد طه سطور .

 الام المثالية الثالثة جمهوريا 

 استمر نجاح ام الشهيد  ليتم اختيارها العام الماضى الأم المثالية الثالثة على مستوى الجمهورية، والأولى على محافظة مطروح

 الرئيس السيسي يكرمها 

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، تيسير محمود دهيم الأم المثالية على محافظة مطروح والثالثة على مستوى الجمهورية في مسابقة الأم المثالية لعام 2024 .

امنية تحققت 

أعربت تيسير دهيم أمينة المرأة بحزب حماة الوطن بمطروح، عن سعادتها بلقاء الرئيس السيسي، مؤكدة أن أمنيتها تحققت إذ كانت تحلم بها منذ عام 2017 تاريخ وفاة نجلها الشهيد الرائد طه ساطور بالقوات المسلحة بالعريش.

ماذا قال لها السيسي خلال التكريم 

كشفت تيسير دهيم، كواليس ما قاله الرئيس السيسي لها خلال حفل تكريم الأم المثالية، أنها بكت عندما شاهدت الرئيس السيسي خلال تكريمه لها في حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية .

وأضافت أن الرئيس عندما شاهد صورة نجلها قال لها "أن ام الشهيد لا تبكي نحن نبكي، وانتي لا تبكي انتي تفتخري بأنك ام شهيد من القوات المسلحة".

 أمينة المراة بحزب حماة الوطن بمطروح 

تولت  تيسير  منصب  أمينة المراة بحزب حماة الوطن بمطروح  منذ ثلاث سنوات  ومنذ توليها المنصب قامت بالعديد من المبادرات الخدمية لسيدات مطروح  وكان لها بصمة واضحة فى العديد من الملفات .

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات مجلس الشيوخ

