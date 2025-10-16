برلماني : الاستثمار والتشريع على رأس أولوياتي داخل مجلس الشيوخ

أكد النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ وأمين الشؤون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن ملفي الاستثمار والتشريع يأتيان على رأس أولوياته داخل مجلس الشيوخ خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد طفرة غير مسبوقة في مجالات التنمية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح عبد اللطيف أن مجلس الشيوخ يلعب دورًا محوريًا في دعم المناخ التشريعي الجاذب للاستثمار، من خلال مراجعة القوانين وتحديثها بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وبما يضمن تهيئة بيئة اقتصادية وتشريعية حديثة تتناسب مع متطلبات التنمية الشاملة.

كما شدد عبد اللطيف، على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار في المشروعات القومية الكبرى، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية وتحقيق تطلعات المواطن المصري.