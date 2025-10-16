أخلاقيات الطلاب محور ندوة توعوية بجامعة كفر الشيخ | صور

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
 شاركت منطقة وعظ كفر الشيخ في الندوة التوعوية التي نظمتها كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ أمس الأربعاء، تحت عنوان: "أخلاقيات الطلاب داخل الحرم الجامعي عنوان الرقي والانتماء".

يأتي هذا في إطار التعاون المثمر بين الأزهر الشريف وجامعة كفر الشيخ، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وأ.د إسماعيل القن، رئيس الجامعة، والدكتورة أماني محمد شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبتوجيهات رشيدة من أصحاب الفضيلة أ.د محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد بمجمع البحوث الإسلامية.

جاءت الندوة ضمن برنامج القوافل الدعوية والإرشاد الديني بالجامعة، وحضرها أ.د نجلاء الأشرف، عميد كلية التربية النوعية، وأ.د رشا جاويش، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والشيخ أشرف خضر، المنسق الإعلامي لمنطقة وعظ كفر الشيخ، وأعضاء الإدارة العامة لمشروعات البيئة بالجامعة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس، والعديد من طلاب وطالبات الجامعة.

حاضر في اللقاء فضيلة الدكتور أحمد زيدان حميدة، مدير إدارة الدعوة وقائم بأعمال مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، والواعظة منال مصطفى عطوة، الواعظة بمنطقة وعظ كفر الشيخ.

واستهل فضيلة الدكتور أحمد زيدان، كلمته بالترحيب، متحدثًا عن أهمية العلم وترسيخ القيم الأصيلة وتعزيز السلوك الإيجابي بين طلاب الجامعة، مؤكدًا أن الالتزام بالأخلاقيات داخل الحرم الجامعي هو انعكاس حقيقي لوعي الطالب وثقافة الانتماء لمؤسسته التعليمية. 

وأشار فضيلته إلى أن الجامعة بيئة تربوية تُبنى فيها الشخصية وتُغرس فيها القيم، وأن أخلاقيات الطالب الجامعي تتمثل في احترام الأساتذة والعاملين، والمحافظة على النظام والنظافة، والالتزام بالزي والسلوك المهذب، واحترام آراء الآخرين، والحرص على الممتلكات العامة.

من جانبها، أكدت الواعظة منال عطوة، ضرورة أن يكون جميع الطلاب والطالبات قدوة في التحلي بالخلق الكريم والتعاون والاحترام المتبادل، وأن يعكسوا الصورة الحضارية التي تليق بطالب العلم، مشددة على أن الحفاظ على الأخلاقيات داخل الحرم الجامعي مسؤولية تضمن استمرار مسيرة العلم في أجواء يسودها الاحترام والانضباط.

وتأتي هذه الندوة في إطار خطة منطقة وعظ كفر الشيخ لتنفيذ محاضرات بالجامعات المصرية لتعزيز قيم المواطنة، وتشكيل الوعي الديني والثقافي، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وبناء الشخصية الوطنية. 

وفي ختام الندوة، أجاب المحاضرون على أسئلة الطلاب والطالبات، الذين عبروا عن سعادتهم بالندوة مؤكدين على أهمية تكرارها لنشر الوعي الديني.

