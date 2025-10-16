بأرباح 13 مليار جنيه.. البورصة المصرية تختتم الأسبوع بصعود إيجابي

حققت البورصة المصرية أداءً قوياً في ختام تعاملات يوم الخميس، حيث قادت عمليات الشراء المحلية المؤشرات نحو الارتفاع، بينما فضل المتعاملون الأجانب والعرب الانسحاب التدريجي من السوق.

وصل إجمالي التداول إلى 6.3 مليار جنيه، مما أضاف 13 مليار جنيه لرأس المال السوقي ليستقر عند 2.692 تريليون جنيه.

المكاسب توزعت على معظم المؤشرات الرئيسية

شهدت المؤشرات الأساسية ارتفاعات متفاوتة على مدار الجلسة. تقدم مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة طفيفة بلغت 0.06% ليصل إلى 37677 نقطة، مستفيداً من قوة عدة أسهم كبرى مثل الشرقية-إيسترن كومباني وأبوقير للأسمدة وبلتون وإي إف جي القابضة. أما مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" فحقق مكسباً أقوى بنسبة 0.23% ليغلق عند 46147 نقطة.

المؤشرات الأخرى تسجل ارتفاعات ملحوظة

تألقت المؤشرات الثانوية بأداء أفضل، حيث قفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليصل إلى 16967 نقطة، بينما شهد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات "EGX35-LV" ارتفاعاً ملموساً بنسبة 1.1% ليستقر عند 4201 نقطة.

تابع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" صعوده برفع بنسبة 0.76% إلى 11654 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند 15364 نقطة.