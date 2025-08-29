على البحر.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

شاركت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري ، متابعيها بصور جديدة لها رفقة زوجها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام لافته.

وأطلت رانيا أبو النصر ، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأبيض والذهبي، وجاء بتصميم عصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت رانيا أبو النصر ، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد رانيا أبو النصر ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور رانيا أبو النصر رفقة زوجها الفنان ماجد المصري