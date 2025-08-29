قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

ملابس كاجوال.. شيماء سيف تستعرض رشاقتها

شيماء سيف
شيماء سيف
نهى هجرس

نشرت الفنانة شيماء سيف ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته.

وتألقت شيماء سيف، مرتديه قميص أنيق باللون البينك، ونسقت معه بنطال باللون الاسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد شيماء سيف، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي الناعم ، كما اختارت نظارة شمسية باللون الاسود لإكمال اللوك.

واختارت شيماء سيف ، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة شيماء سيف 

شيماء شيماء سيف صور شيماء سيف

