ماجد المصري وزوجته في جلسة تصوير رومانسية

أثار النجم ماجد المصري، وزوجته رانيا ابو النصر الجدل على السوشيال ميديا بعد نشر جلسة تصوير تجمع بينهم على الطريقة الرومانسية.

وظهرت زوجة ماجد المصري، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستانا باللون الاوف وايت المزين بالذهبى و الذي زاد اناقتها و كشف عن جمالها.

كما اختارت، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز زوجة ماجد المصرى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.