مسن يلقى ربه أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد بقرية سلامون في سوهاج

خيمت أجواء من الحزن الشديد على قرية سلامون التابعة لمركز طما شمال محافظة سوهاج، عقب وفاة الحاج عبد اللاه أبو طالب سعد، أحد أبناء القرية، الذي وافته المنية أثناء أدائه صلاة الجمعة اليوم داخل أحد مساجد القرية، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة وهو ساجد بين يدي الله.

تفاصيل الواقعة

الواقعة التي تناقلها الأهالي بسرعة كبيرة عبر أرجاء طما أثارت حالة من التأثر، خاصة وأن الراحل كان يتمتع بسمعة طيبة بين الجميع.

ويشهد له القاصي والداني بحسن الخلق وحرصه الدائم على أعمال الخير، حيث أكد الكثيرون أنه كان مثالًا للرجل الصالح، وأن رحيله في بيت الله وفي يوم الجمعة دليل على حسن الخاتمة.

وأشار بعض أبناء القرية إلى أن الحاج عبد اللاه كان محبوبًا بين الأهالي وملتزمًا بأداء الصلوات في المسجد، ودوماً يشارك في المناسبات الاجتماعية ويسعى في قضاء حوائج الناس.

وهو ما جعله يحظى بمكانة خاصة في قلوب الجميع، لافتين إلى أن خبر وفاته داخل المسجد كان بمثابة صدمة كبيرة لهم.

ومن المقرر أن يشيع جثمان الفقيد بعد صلاة المغرب من مسجد محمد محمد سليمان الصعيدي بقرية سلامون، حيث يتوافد المئات من أبناء العائلة الكبيرة "آل سعد" إلى جانب أهالي القرية والقرى المجاورة، لتشييعه إلى مثواه الأخير وسط مشاعر من الحزن والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ويؤكد المشيعون أن رحيل الحاج عبد اللاه في هذا التوقيت وهذا المكان المبارك، يعد رسالة بليغة لكل من يعرفه، حيث سيظل سيرته العطرة ومواقفه الطيبة باقية في قلوبهم، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.