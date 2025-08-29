قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لأصحاب الإيجار القديم.. كيفية الحصول على شقة بديلة من الحكومة| فيديو
دعاء آخر ساعة يوم الجمعة.. لا تفوت أكثر وقت استجابة
مسن يلقى ربه أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد بقرية سلامون في سوهاج
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة إنبي بالدوري
على متنه 940 راكبًا.. تسيير القطار التاسع للعودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور
مفاجأة مدوية في قائمة إنجلترا لتصفيات كأس العالم
بشارات مولد النبي محمد .. 10 معجزات حدثت يوم ميلاد الرسول
الصحة: مساعد الوزير يتفقد مشروع إنشاء مستشفى العبور التخصصي تمهيدًا لتشغيله
المفوضية السامية لحقوق الإنسان: الأوضاع في غزة وفلسطين تشهد تطورات مقلقة للغاية
عمال فى صناديق السيارات.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر
أجواء معتدلة على البلاد.. هل سترتفع درجات الحرارة الأيام المقبلة؟
رامي صبري يواصل تألقه في العلمين الجديدة بحفل كامل العدد | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مسن يلقى ربه أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد بقرية سلامون في سوهاج

فقيد سوهاج
فقيد سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

خيمت أجواء من الحزن الشديد على قرية سلامون التابعة لمركز طما شمال محافظة سوهاج، عقب وفاة الحاج عبد اللاه أبو طالب سعد، أحد أبناء القرية، الذي وافته المنية أثناء أدائه صلاة الجمعة اليوم داخل أحد مساجد القرية، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة وهو ساجد بين يدي الله.

تفاصيل الواقعة

الواقعة التي تناقلها الأهالي بسرعة كبيرة عبر أرجاء طما أثارت حالة من التأثر، خاصة وأن الراحل كان يتمتع بسمعة طيبة بين الجميع.

ويشهد له القاصي والداني بحسن الخلق وحرصه الدائم على أعمال الخير، حيث أكد الكثيرون أنه كان مثالًا للرجل الصالح، وأن رحيله في بيت الله وفي يوم الجمعة دليل على حسن الخاتمة.

وأشار بعض أبناء القرية إلى أن الحاج عبد اللاه كان محبوبًا بين الأهالي وملتزمًا بأداء الصلوات في المسجد، ودوماً يشارك في المناسبات الاجتماعية ويسعى في قضاء حوائج الناس.

وهو ما جعله يحظى بمكانة خاصة في قلوب الجميع، لافتين إلى أن خبر وفاته داخل المسجد كان بمثابة صدمة كبيرة لهم.

ومن المقرر أن يشيع جثمان الفقيد بعد صلاة المغرب من مسجد محمد محمد سليمان الصعيدي بقرية سلامون، حيث يتوافد المئات من أبناء العائلة الكبيرة "آل سعد" إلى جانب أهالي القرية والقرى المجاورة، لتشييعه إلى مثواه الأخير وسط مشاعر من الحزن والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ويؤكد المشيعون أن رحيل الحاج عبد اللاه في هذا التوقيت وهذا المكان المبارك، يعد رسالة بليغة لكل من يعرفه، حيث سيظل سيرته العطرة ومواقفه الطيبة باقية في قلوبهم، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج سلامون صلاة الجمعة حسن الختام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 29-8-2025

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

ترشيحاتنا

البعثة التجارية

نجاح أولي للبعثة التجارية المصرية في غانا بجهود مكتب التمثيل التجاري بأكرا

الرقابة المالية

الرقابة المالية تبحث مع اقتصادية قناة السويس سبل الاستفادة من سوق الكربون

الضرائب

جمعية الخبراء: مضاعفة صادرات البلاستيك يحتاج تيسيرات ضريبية وتمويلية

بالصور

مسن يلقى ربه أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد بقرية سلامون في سوهاج

فقيد سوهاج
فقيد سوهاج
فقيد سوهاج

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ملفتة

مى عز الدين تخطف الانظار بإطلالة صيفية ملفتة
مى عز الدين تخطف الانظار بإطلالة صيفية ملفتة
مى عز الدين تخطف الانظار بإطلالة صيفية ملفتة

ماجد المصري وزوجته في جلسة تصوير رومانسية

ماجد المصرى وزوجته فى جلسة تصوير رومانسية
ماجد المصرى وزوجته فى جلسة تصوير رومانسية
ماجد المصرى وزوجته فى جلسة تصوير رومانسية

على البحر.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فيديو

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد