لجنة الأعلى للجامعات الأهلية تؤكد جاهزية جامعة سوهاج لبدء الدراسة مطلع العام الجامعى الجديد

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الاهليه عن صدور القرار الوزري رقم 1787 لسنة ٢٠٢٥ لبدء الدراسه بالجامعة مطلع العام الجامعى الجديد ٢٠٢٥-٢٠٢٦.

وقال النعماني ان الجامعة استقبلت أعضاء المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، علي مدار يومين للوقوف على الإمكانات المادية والبشرية بها.

جامعة سوهاج

والتي اقرت جاهزية الجامعة لبدء الدراسة 2025 /2026، مقدمًا الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والدكتور ماهر مصباح رئيس المجلس الاعلي للجامعات الاهليه واعضاء اللجنة علي مجهوداتهم المبذولة في هذا الشأن.

وأكد النعماني ان جامعة سوهاج الأهلية ستكون تجربة تعليمية متطورة لابناء وبنات محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاوره.

ووجه شكر خاص لجميع القيادات ومسئولي الجامعة القائمين على ملف جامعة سوهاج الأهلية، الذين بذلوا الكثير من الجهد وتفانوا في العمل مواصلين الليل بالنهار لإنهاء كافة التجهيزات على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن جامعة سوهاج الأهلية تقع على مساحة ١٤.٥٠٠ م٢ بتكلفة إجمالية ٤٦٠ مليون جنيه وتكلفه تجهيز ٢٩ مليون و٧٠٠ الف جنيه وتضم 8 كليات وتشمل (الطب البشري، الصيدلة، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا العلوم الصحية، الإعلام، العلوم، اللغات والعلوم الإنسانية).

وأضاف النعماني أن أعضاء اللجنة قاموا بجولة ميدانية تفصيلية لتفقد مقر الجامعة الأهلية، ومقرات الكليات والمعامل البحثية، وقاعات التدريس، والمباني التعليمية والمكتبة الرقميه والمكاتب الاداريه والمبني التعليمي والخدمات اللوجستية والتعليمية المتوافرة.

وقد أشاد أعضاء المجلس الأعلى للجامعات الأهلية بما تمتلكه جامعة سوهاج من إمكانات مادية وبشرية هائلة، وبنية تحتية متميزة، ومقومات ذات جودة عالية وإنجازات حقيقية تخدم العملية التعليمية وتساهم فى تطوير التعليم الجامعي وتواكب مستجدات العصر الحديث.

وقد تضمن وفد اللجنة كلا من الدكتور عصام حليم مقرر اللجنة وعميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة المنيا، والدكتور علي عبد الرحمن عميد كلية الطب بجامعة جنوب الوادي.

والدكتور أحمد صابر عميد كلية الآداب بجامعة أسيوط، والعقيد رامي يحيى بالكلية الفنية العسكرية، وعضو من الرقابة الإدارية، ذلك بحضور نخبة من القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والامين العام والأمناء المساعدين ومديري العموم بالجامعة.