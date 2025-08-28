قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالورد والهتافات .. استقبال حافل لـ أحمد ناصر بطل الدفاع عن سفارة مصر بـ لندن| صور
وزير الخارجية: لا يمكن إغفال الدور المصري القطري في وقف إبادة الشعب الفلسطيني.. وبكري: ما يحدث في الخارج جزء من مؤامرة تستهدف مصر| أخبار التوك شو
أقل سعر عيار ذهب اليوم 29-8-2025
نصائح ذهبية لتعليم الأطفال إدارة الأموال في العالم الرقمي.. احرص عليها
رئيس جامعة المنصورة: مركز زراعة الكبد يخدم 5 محافظات ومفتوح لكل الدول العربية والأفارقة
أول ظهور لـ حمدي إسماعيل بعد خروجه من المستشفى | خاص
استغلال بشع للأطفال.. تفاصيل مثيرة في واقعة سقوط 18 متهما بينهم سيدات في الشيخ زايد
حالة الطقس غدًا الجمعة.. أمطار رعدية على هذه المحافظات
التطبيق بعد أيام إناث وذكور .. تعديلات ونظام جديد لإجازات الوضع بقانون العمل
البنوك تراجع سعر الفائدة في ذلك الموعد.. تفاصيل
سكن لكل المصريين 7 .. رابط الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي 2025 بالرقم القومي
لماذا نأكل الحلوى في المولد النبوي؟.. الإفتاء توضح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

لجنة الأعلى للجامعات الأهلية تؤكد جاهزية جامعة سوهاج لبدء الدراسة مطلع العام الجامعى الجديد

رئيس جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الاهليه عن صدور القرار الوزري رقم 1787 لسنة ٢٠٢٥ لبدء الدراسه بالجامعة مطلع العام الجامعى الجديد ٢٠٢٥-٢٠٢٦.

وقال النعماني ان الجامعة استقبلت أعضاء المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، علي مدار يومين للوقوف على الإمكانات المادية والبشرية بها.

جامعة سوهاج

والتي اقرت جاهزية الجامعة لبدء الدراسة 2025 /2026، مقدمًا الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والدكتور ماهر مصباح رئيس المجلس الاعلي للجامعات الاهليه واعضاء اللجنة علي مجهوداتهم المبذولة في هذا الشأن.

وأكد النعماني ان جامعة سوهاج الأهلية ستكون تجربة تعليمية متطورة لابناء وبنات محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاوره.

ووجه شكر خاص لجميع القيادات ومسئولي الجامعة القائمين على ملف جامعة سوهاج الأهلية، الذين بذلوا الكثير من الجهد وتفانوا في العمل مواصلين الليل بالنهار لإنهاء كافة التجهيزات على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن جامعة سوهاج الأهلية تقع على مساحة ١٤.٥٠٠ م٢ بتكلفة إجمالية ٤٦٠ مليون جنيه  وتكلفه تجهيز ٢٩ مليون و٧٠٠ الف جنيه وتضم 8 كليات وتشمل (الطب البشري، الصيدلة، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا العلوم الصحية، الإعلام، العلوم، اللغات والعلوم الإنسانية).

وأضاف النعماني أن أعضاء اللجنة قاموا بجولة ميدانية تفصيلية لتفقد مقر الجامعة الأهلية، ومقرات الكليات والمعامل البحثية، وقاعات التدريس، والمباني التعليمية والمكتبة الرقميه والمكاتب الاداريه والمبني التعليمي والخدمات اللوجستية والتعليمية المتوافرة.

وقد أشاد أعضاء المجلس الأعلى للجامعات الأهلية بما تمتلكه جامعة سوهاج من إمكانات مادية وبشرية هائلة، وبنية تحتية متميزة، ومقومات ذات جودة عالية وإنجازات حقيقية تخدم العملية التعليمية وتساهم فى تطوير التعليم الجامعي وتواكب مستجدات العصر الحديث.

وقد تضمن وفد اللجنة كلا من الدكتور عصام حليم مقرر اللجنة وعميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة المنيا، والدكتور علي عبد الرحمن عميد كلية الطب بجامعة جنوب الوادي.

والدكتور أحمد صابر عميد كلية الآداب بجامعة أسيوط، والعقيد رامي يحيى بالكلية الفنية العسكرية،   وعضو من الرقابة الإدارية، ذلك بحضور نخبة من القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والامين العام والأمناء المساعدين ومديري العموم بالجامعة.

بالصور

كل البلاوي اللى فى بشرتك بسببه .. اكتشفى أضرار استخدام الهاتف المحمول على الجلد

طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي لأطفال المدارس بمكونات بسيطة

زى الكافيهات .. اعرفي طريقة عمل حلى تراب الملوك

تحذير صحي.. أطعمة تجنب شرب الماء معها لتفادي مشكلات الهضم

فيديو

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

شيرين عبد الوهاب أو أنغام .. مصطفى شوقي يكشف عن فنانة يحب التعاون معها .. فيديو

الفنانه انغام

​كان كل خوفي إني أسيب ولادي.. أنغام تنهار بالبكاء وتكشف كيف أنقذها دعاء جمهورها

كارول سماحة

بعد عامين من التأجيل.. كارول سماحة تطرح أغنية "وقت الحب"

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "شربنا".. فيديو

