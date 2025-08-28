قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
‏تأييد السجن 10 سنوات لمدرب الكيك بوكسينج بتهمة هتك عرض قاصرات أثناء التمرين
حسام حسن بيحبه.. شوبير : عودة أحمد فتوح لمنتخب مصر
منظمة إنقاذ الطفولة تحذر: استمرار الوضع في غزة يهدد حياة جيل كامل بالمجاعة والأمراض
ناجي الشهابي لـ صدى البلد: سنخوض الانتخابات البرلمانية مع آخرين بقائمة تحالف الجيل
دكة الأهلي كبيرة عليه.. علاء إبراهيم ينتقد مستوى جراديشار
سما المصري بعد الحجاب : عروض الزواج زادت "ياريت كل البنات تتحجب"
ضلمة فى عز الضهر.. حجب ضوء النهار بـ 9 دول عربية | ما السبب؟
جيش الاحتلال يستهدف منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
الغندور: أحمد حمدي لم يتوصل لاتفاق مع الزمالك.. وبيراميدز يترقب الموقف
الصحة تعلن عن قسطرة مخية وسحب الجلطة بالكامل لمريضة بمستشفى العجوزة
تشكيل الزمالك لمواجهة مسار في الدوري العام للسيدات
وزير الخارجية: التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر.. ورسائل حاسمة على طاولة لقاء القاهرة وقطر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
إيبارشية سوهاج للكاثوليك تجتمع في لقاء روحي تحت شعار «ممتحنون في الإيمان»

ميرنا رزق

التقى نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، مجمع كهنة الإيبارشيّة، وذلك بحضور صاحبي النيافة: الأنبا يوسف أبوالخير، المطران الشرفي للإيبارشية، والأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك.

واستهل نيافة الأنبا توما كلمته قائلًا: «الآباء الكهنة الأحباء، أرحب بكم جميعًا في هذا اللقاء الأبوي المبارك، الذي نفتتحه كما يليق بالكنيسة دائمًا بالصلاة، فهي التي تجمعنا وتوحدنا أمام عرش النعمة».

ممتحنون في الإيمان

وأعرب نيافة الأنبا توما عن فرحه العميق بوجود الكهنة، موجّهًا كلمة شكر خاصة لنيافة الأنبا بولا، الذي أغناهم اليوم بتأمل روحي عميق تحت عنوان «ممتحنون في الإيمان».
وأشار إلى أن الحياة والخدمة الكهنوتية ليست طريقًا سهلًا، بل هي دعوة صادقة للثبات في المسيح وسط الامتحانات والتجارب.

كما أعرب عن سعادته بمشاركة نيافة الأنبا يوسف، الذي حضر بروح المحبة والأبوة ليضيف بركته إلى هذا الجو الكنسي المملوء بالنعمة.

وأكد الأنبا توما أن هذه اللقاءات الأبوية تمنح فرصة للالتقاء معًا كجسد واحد في المسيح، لتجديد الشركة وتقوية روح الأخوة والاغتناء من كلمة الله وشهادة الرعاة.

واختتم كلمته قائلًا: «ليت هذا اللقاء يكون بداية لمسيرة أعمق من التعاون والتشجيع المتبادل، حتى يظل كهنوتنا شهادة حيّة للمسيح القائم من بين الأموات. الرب يبارك حياتكم وخدمتكم، ويجعل من تعبكم ثمارًا وفيرة في رعاياه المقدسة».

