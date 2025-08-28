إيبارشية سوهاج للكاثوليك تجتمع في لقاء روحي تحت شعار «ممتحنون في الإيمان»

التقى نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، مجمع كهنة الإيبارشيّة، وذلك بحضور صاحبي النيافة: الأنبا يوسف أبوالخير، المطران الشرفي للإيبارشية، والأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك.

واستهل نيافة الأنبا توما كلمته قائلًا: «الآباء الكهنة الأحباء، أرحب بكم جميعًا في هذا اللقاء الأبوي المبارك، الذي نفتتحه كما يليق بالكنيسة دائمًا بالصلاة، فهي التي تجمعنا وتوحدنا أمام عرش النعمة».

ممتحنون في الإيمان

وأعرب نيافة الأنبا توما عن فرحه العميق بوجود الكهنة، موجّهًا كلمة شكر خاصة لنيافة الأنبا بولا، الذي أغناهم اليوم بتأمل روحي عميق تحت عنوان «ممتحنون في الإيمان».

وأشار إلى أن الحياة والخدمة الكهنوتية ليست طريقًا سهلًا، بل هي دعوة صادقة للثبات في المسيح وسط الامتحانات والتجارب.

كما أعرب عن سعادته بمشاركة نيافة الأنبا يوسف، الذي حضر بروح المحبة والأبوة ليضيف بركته إلى هذا الجو الكنسي المملوء بالنعمة.

وأكد الأنبا توما أن هذه اللقاءات الأبوية تمنح فرصة للالتقاء معًا كجسد واحد في المسيح، لتجديد الشركة وتقوية روح الأخوة والاغتناء من كلمة الله وشهادة الرعاة.

واختتم كلمته قائلًا: «ليت هذا اللقاء يكون بداية لمسيرة أعمق من التعاون والتشجيع المتبادل، حتى يظل كهنوتنا شهادة حيّة للمسيح القائم من بين الأموات. الرب يبارك حياتكم وخدمتكم، ويجعل من تعبكم ثمارًا وفيرة في رعاياه المقدسة».