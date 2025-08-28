للتخفيف على المواطنين.. محافظ سوهاج يفتتح معرض أهلا مدرستي لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، مساء اليوم، معرض "أهلا مدرستي" لبيع الأدوات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين، والمقام بميدان الشبان المسلمين بمدينة سوهاج، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، والنائبة رشا إسحق عضو مجلس الشيوخ.

اهلا مدرستي

والنائبة مي مازن عضو مجلس النواب، والدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين، وعلاء شعراوي رئيس حي غرب، وجيهان علي ربيع عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية.

وتفقد المحافظ خلال الافتتاح أقسام المعرض المختلفة، حيث يضم المعرض 15 من العارضين ومصانع المناطق الصناعية بالمحافظة، ويشمل كافة الأدوات المدرسية والحقائب والملابس.

بالإضافة إلى بعض المواد الغذائية، وذلك بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية، حيث تصل نسبة التخفيض على الشنط المدرسية 50%، والزي المدرسي بنسبة 40%، والأحذية بنسبة 50%، بينما تصل نسبة التخفيضات على الأدوات المكتبية من أقلام وكراسات وكشاكيل 25%.

وأكد "سراج" أن افتتاح المعرض يأتي ضمن سلسلة من المعارض سيتم افتتاحها بجميع المراكز والمدن، وذلك في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير الأدوات.

والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للاسر السوهاجية عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية ومحاربة الغلاء، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد.