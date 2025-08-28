سليمة.. محافظ سوهاج للأهالي: شربت من مياه الحنفية بنفسي

طمأن اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، المواطنين بشان سلامة مياه الشرب بعد ورود شكاوى من بعض المواطنين بشأن جودتها.

وقال المحافظ خلال مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، «شربت من مياه الحنفية بنفسي، ولم أشعر بأي ألم أو ضرر، وكذلك جميع المرافقين لي، ما يدل على أن المياه سليمة وصالحة للاستخدام»، مضيفًا: «المياه بطبيعتها تُظهر مدى صلاحيتها من خلال الشكل والرائحة، وقد وجدتها نقية وشفافة وخالية من أي ملوثات».

وأوضح المحافظ أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز ثقة المواطنين في الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن الدولة حريصة على كفاءة جميع المرافق الأساسية، سواء كانت مياهًا أو كهرباء أو غازًا.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة من شركة مياه الشرب، ومديرية الصحة، والوحدة المحلية، حيث قامت اللجنة بزيارة أربعة منازل ومركز شباب بالمنطقة، وتم سحب عينات لتحليلها، وأظهرت النتائج أن المياه سليمة بنسبة 100%.