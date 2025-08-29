للمرة الأولى في سوهاج.. وحدات صحية ريفية تفتح باب الأمل أمام المرضى

لم تعد جودة الخدمة الطبية في القرى حلمًا بعيد المنال، إذ شهدت محافظة سوهاج خطوة غير مسبوقة بحصول 4 وحدات صحية على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لتكون نقطة تحول في مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين بالمراكز المختلفة.

الوحدات التي نالت الاعتماد شملت "بني حميل بالبلينا، كوم بدار بالمنشاة، الجزازرة بالمراغة، كوم العرب بطما"، وهي المرة الأولى التي تحصل فيها وحدات طب الأسرة بالمحافظة على هذه المكانة دفعة واحدة.

طب سوهاج قبلة الصعيد

وأكد محافظ سوهاج اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، خلال تكريمه وكيل وزارة الصحة الدكتور عمرو دويدار، و9 من مديري الإدارات الفنية والوحدات الصحية المعتمدة، أن هذه الخطوة ليست مجرد إنجاز إداري، بل هي نقلة نوعية ستنعكس بشكل مباشر على الخدمة الطبية في القرى والنجوع.

وأشار إلى أن استكمال تطوير المستشفيات المركزية والعامة قريبًا سيجعل من سوهاج "قبلة الطب في الصعيد".

وأوضح الدكتور عمرو دويدار أن الحصول على الاعتماد يضمن التزام هذه الوحدات بمعايير الجودة العالمية، ويعني أن المريض في قرى سوهاج سيحصل على خدمة طبية آمنة ومعتمدة دون الحاجة إلى السفر أو الانتظار بالمستشفيات الكبرى.

وبين تكريم القيادات الطبية والحديث عن "رؤية مصر 2030"، يظل الأثر الأهم لهذه الخطوة هو شعور المواطن البسيط أن العلاج أصبح متاحًا بجودة أعلى في وحدته الصحية القريبة، ليقترب حلم الرعاية الطبية المتكاملة في الريف من أن يكون واقعًا.