حاكمة بورتوريكو السابقة تقر بالذنب في قضية تمويل انتخابي غير مشروع
8.5 مليار دولار.. رئيس الوزراء: يوليو الماضي شهد أعلى مستوى موارد دولارية في تاريخ مصر بعيدا عن الأموال الساخنة
تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا
تصاعد العدوان الجوي الإسرائيلي على "جبل المانع" جنوب دمشق وتدخل ميداني غامض
غضب في الزمالك ضد فيريرا.. وحسين لبيب طالب إدوارد بتحذيره
أسرار راجمة الصواريخ والمركبة المدرعة المصرية.. الرشاش المتعدد منتج مصري 100%
عائلات المحتجزين تهدد بتصعيد "يزلزل اسرائيل" واحتجاج حاسم أمام منزل نتنياهو
خناقة بين الشناوي وشوبير على حراسة مرمى الأهلي.. هل تؤثر على مصير ريبيرو؟
قلبها كان خارج الجسم.. عميد معهد القلب الأسبق يروي تفاصيل تنفيذه عملية نادرة
الإسماعيلي في اختبار صعب.. غموض حول مشاركة عبدالله جمال أمام غزل المحلة
30 صاروخًا في 15 ثانية.. شاهد قوة الردع وأسرار راجمة الصواريخ والمركبة المدرعة المصرية |فيديو
أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مقالات

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

بلال قنديل
بلال قنديل
بلال قنديل

في زمن بقى فيه كتير من الأطفال والشباب شايفين ان الترند يعني رقص وهلس وصخب، ظهرت بنت صغيرة بموقف بسيط لكنه قلب الموازين وخلى الناس كلها تتكلم عنه. 

القصة بدأت وهي رايحة تشتري كيس شيبسي بآخر فلوس معاها، وهناك شافت راجل محتاج، من غير تردد رجعت الشيبسي وقررت تدي الفلوس للراجل عشان ياكل.

المشهد اللي ممكن يعدي عادي في الشارع اتحول لدرس كبير في القيم، درس في العطاء والايثار، وإزاي ان التربية في البيت هي اللي بتزرع جوانا التصرفات دي. البنت ما كانش معاها زيادة ولا فائض، بالعكس كانت ماسكة آخر فلوسها وبتفكر في نفسها، لكنها فجأة فكرت في غيرها قبل ما تفكر في نفسها. وده الفرق بين تربية بتغرس الرحمة والجدعنة، وتربية تانية بتسيب الطفل يجري ورا المصلحة واللي يفرحه بس.

المجلس القومي للمرأة التقط الموقف بسرعة وقرر يكرم الطفلة، وده معناه ان الدولة شايفة قيمة التصرفات الصغيرة اللي بتبين ان فيه لسه جيل طالع متربي على القيم.

التكريم هنا مش بس للبنت، لكنه كمان رسالة واضحة للأسر: التربية بتظهر في أبسط المواقف، مش في الكلام ولا في الشعارات.

اللي عملته البنت ده بيكشف قد ايه السوشيال ميديا ممكن يكون ليها دور عظيم لو استخدمناها صح. الفيديو اللي اتنشر مش رقصة ولا مشهد هلس، لكنه موقف انساني عادي اتحول لترند ايجابي بيوصل رسالة ان الخير لسه موجود. لو ركزنا على المواقف دي وخليناها تاخد الصدارة على المنصات، هنكون بنعلم اولادنا ان الترند الحقيقي هو القيم مش التفاهة.

الفرق بين البنت دي واطفال تانيين ممكن يكون بسيط لكنه جوهري: البيت اللي بيربي على العطاء والجدعنة بيطلع ابن او بنت شايلين هم غيرهم، بينما البيت اللي بيغرس فكرة "انا وبس" بيطلع جيل مش فارق معاه غير نفسه. وده اللي بيأكد ان دور الاسرة هو حجر الاساس في بناء انسان واعي ومحترم.

الموقف كله كان رسالة واضحة: التربية تطلع قدام الناس من غير ما نتكلم، والسوشيال ميديا ممكن تبني قيم زي ما ممكن تهدها، والطفلة الصغيرة دي علمت الكبار ان الجدعنة مش محتاجة امكانيات ولا فلوس كتير، محتاجة قلب صاحي وتربية حقيقية.

المجلس القومي للمرأة السوشيال ميديا طفلة الشيبسي

