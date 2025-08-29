الصحة: مساعد الوزير يتفقد مشروع إنشاء مستشفى العبور التخصصي تمهيدًا لتشغيله

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، قام الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، يرافقه المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، بزيارة تفقدية لمشروع إنشاء مستشفى العبور التخصصي بمحافظة القليوبية.

جاءت الزيارة لمتابعة سير العمل في المشروع، والاطلاع على معدلات الإنجاز، ومراجعة أعمال التشطيبات النهائية، تمهيدًا لبدء تقديم الخدمات الطبية، وذلك في إطار حرص الوزير على المتابعة الميدانية للمشروعات الصحية القومية، بهدف تطوير البنية التحتية للمنشآت الطبية، وضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة للمواطن المصري، بما يتماشى مع رؤية «مصر 2030».

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مستشفى العبور التخصصي يمتد على مساحة 16,700 متر مربع، بسعة سريرية تصل إلى 200 سرير، ويضم المشروع مبنى رئيسيًا بمساحة 3,258 مترًا مربعًا، مكونًا من دور أرضي وستة طوابق، إلى جانب مبانٍ مخصصة لخزان المياه، والنفايات الطبية، والكهرباء.

تسريع وتيرة الأعمال والتشطيبات النهائية

وأكد المتحدث الرسمي أن الدكتور شريف مصطفى وجه خلال الزيارة بتسريع وتيرة الأعمال والتشطيبات النهائية، لضمان بدء تشغيل المستشفى في أقرب وقت ممكن، مشددًا على الأهمية الاستراتيجية للمشروع نظرًا لموقعه القريب من العاصمة الإدارية الجديدة والطرق الرئيسية، مما يعزز من سهولة الوصول إليه وتلبية احتياجات المواطنين.