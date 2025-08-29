مفاجأة مدوية في قائمة إنجلترا لتصفيات كأس العالم

استبعد توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، مدافع ريال مدريد، ترينت ألكسندر-أرنولد من تشكيلته لمباراتي تصفيات كأس العالم المقبلة ضد أندورا وصربيا، بحسب ما جاء في وكالة "رويترز" للأنباء.

وعاد ماركوس راشفورد، لاعب برشلونة، وآدم وارتون، لاعب كريستال بالاس، إلى التشكيلة، بينما تم استدعاء إليوت أندرسون، لاعب نوتنجهام فورست، وجيد سبنس، لاعب توتنهام، إلى التشكيلة الأساسية لأول مرة.

لكن لم يكن هناك مكان لجاك جريليش، الذي تألق بالفعل خلال فترة إعارته إلى إيفرتون من مانشستر سيتي. كما استُبعد كايل ووكر وإيفان توني من تشكيلة توخيل.

ستلعب إنجلترا ضد أندورا على ملعب فيلا بارك في 6 سبتمبر، ثم ضد صربيا بعد ثلاثة أيام في بلجراد.

حراس المرمى: دين هندرسون، جوردان بيكفورد، جيمس ترافورد

المدافعون: دان بيرن، مارك جويهي، ريس جيمس، إزري كونسا، مايلز لويس-سكيلي، تينو ليفرامينتو، جيد سبنس، جون ستونز.

لاعبو الوسط: إليوت أندرسون، مورغان جيبس-وايت، جوردان هندرسون، ديكلان رايس، مورجان روجرز، آدم وارتون.

المهاجمون: جارود بوين، إيبيريتشي إيزي، أنتوني جوردون، هاري كين، نوني مادويكي، ماركوس راشفورد، أولي واتكينز.