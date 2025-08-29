قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لأصحاب الإيجار القديم.. كيفية الحصول على شقة بديلة من الحكومة| فيديو
دعاء آخر ساعة يوم الجمعة.. لا تفوت أكثر وقت استجابة
مسن يلقى ربه أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد بقرية سلامون في سوهاج
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة إنبي بالدوري
على متنه 940 راكبًا.. تسيير القطار التاسع للعودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور
مفاجأة مدوية في قائمة إنجلترا لتصفيات كأس العالم
بشارات مولد النبي محمد .. 10 معجزات حدثت يوم ميلاد الرسول
الصحة: مساعد الوزير يتفقد مشروع إنشاء مستشفى العبور التخصصي تمهيدًا لتشغيله
المفوضية السامية لحقوق الإنسان: الأوضاع في غزة وفلسطين تشهد تطورات مقلقة للغاية
عمال فى صناديق السيارات.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر
أجواء معتدلة على البلاد.. هل سترتفع درجات الحرارة الأيام المقبلة؟
رامي صبري يواصل تألقه في العلمين الجديدة بحفل كامل العدد | صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

على متنه 940 راكبًا.. تسيير القطار التاسع للعودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور

العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
حمادة خطاب

قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتسيير القطار التاسع ضمن مبادرة العودة الطوعية للمواطنين السودانيين إلى بلادهم وذلك اليوم الجمعة الموافق 29 أغسطس 2025 .

وانطلق من الرصيف رقم 8 بمحطة مصر برمسيس القطار رقم (1940) في تمام الساعة 11:00 صباحاً، متجهاً إلى محطة السد العالي بأسوان، وعلى متنه 940 مواطناً من الاسر السودانية الذين عبروا عن مشاعر التقدير والاعتزاز لجهود السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعمة لوحدة واستقرار  السودان ، مشيدين بدور اجهزة الدولة المصرية التي وفرت لهم سبل الرعاية والاهتمام والتنظيم المتميز لهذه الرحلات، بصورة تعكس اصالة الشعب المصري و عمق اواصر الأخوة والتضامن بين الشعبين الشقيقين.


وبتوجيهات من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قامت الهيئة بتوفير بكافة الوسائل والخدمات الأساسية لتقديم الدعم اللازم للركاب وضمان رحله سفر كريمة ولائقة ، وبهذا القطار تكون الهيئة قد نقلت حوالي 8608 مواطنين سودانيين عبر تسع رحلات ضمن مبادرة العودة الطوعية للاشقاء السودانيين حتى الآن، بمتوسط 940 راكباً لكل رحلة ، هذا ومن المنتظر أن يصل القطار إلى محطة السد العالي بأسوان في حوالي الساعة 11:10 مساء اليوم الجمعة، حيث ستتولى الجهات المختصة استكمال إجراءات سفر الركاب إلى السودان.

ومن المقرر أن يعود القطار ذاته برقم (1945) من أسوان إلى القاهرة لخدمة جمهور الركاب يوم السبت 30 أغسطس 2025 في الساعة 8:30 مساءً، ليصل إلى محطة مصر في الساعة 9:25 صباح الأحد 31 أغسطس 2025.

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرارها في توفير كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين السودانيين المسافرين عبر المبادرة  التي تعكس الروابط التاريخية والإنسانية الاصيلة بين مصر وجمهورية السودان الشقيقة.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر السودانيين السد العالي

