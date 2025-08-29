قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أجواء معتدلة على البلاد.. هل سترتفع درجات الحرارة الأيام المقبلة؟

حالة الطقس
حالة الطقس
محمد البدوي

شهدت درجات الحرارة حالة من الانخفاض خلال اليومين الماضيين، والتي جعلت حالة من البهجة على المواطنين في الشارع المصري، مما دفعهم إلى تداول ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، والتي من المقرر أن تشهد انخفاضا ملحوظا بالتزامن مع بدء فصل الخريف.

أجواء صيفية مستقرة

من جانبها؛ أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد خلال هذه الأيام أجواء صيفية مستقرة بشكل كبير، دون وجود ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة سواء خلال النهار أو الليل، موضحة أن نسب الرطوبة لا تزال مرتفعة وهو ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خاصة في فترات النهار.

 ارتفاع نسب الرطوبة

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب وعبيدة أمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تتراوح ما بين 34 و35 درجة مئوية، لكن الإحساس بها يصل إلى 37 أو 38 درجة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

السواحل الشمالية

وأشارت منار غانم إلى أن الأجواء شديدة الحرارة في محافظات الصعيد حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 40 و41 درجة، بينما تظل الأجواء أكثر اعتدالًا على السواحل الشمالية.

الملاحة البحرية

وأوضحت منار غانم أن الطقس خلال فترات الليل يميل للاعتدال في المناطق المفتوحة، لكنه قد يكون مائلًا للحرارة في الأماكن المغلقة، مشيرة إلى أن حركة الملاحة البحرية مستقرة على البحرين الأحمر والمتوسط بعد تراجع سرعة الرياح وارتفاع الأمواج مقارنة بالأيام الماضية.

موجات شديدة الحرارة

كما لفتت إلى أن شهر سبتمبر سيشهد استمرار الأجواء الصيفية ولكن بدرجات أقل حدة من شهري يوليو وأغسطس، مؤكدة أن الموجات الحارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة ستكون أقل في شدتها ومدة تأثيرها، وغالبًا لا تتجاوز يومين أو ثلاثة، مؤكدة أن فصل الصيف ينتهي رسميًا في 21 سبتمبر ليبدأ الخريف في 22 من الشهر نفسه، حيث تبدأ الأجواء تدريجيًا في الاعتدال وانخفاض نسب الرطوبة، ولكن لن نشهد موجات شديدة الحرارة مثل الموجات الحارة التي ضربت البلاد في يوليو وأغسطس.

ارتداء الملابس القطنية

وحذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة، مؤكدة ضرورة ارتداء الملابس القطنية الفاتحة وشرب المياه باستمرار، مشيرة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من جنوب البلاد مثل الوادي الجديد وحلايب وأبو سمبل، وهو ما قد يؤدي إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في تلك المناطق.

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الرطوبة الملاحة البحرية السواحل الشمالية

