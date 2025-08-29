الطقس اليوم.. أمطار تضرب عدة محافظات ورذاذ يلطف أجواء القاهرة

تشهد حالة الطقس اليوم، استمرار أجواء حارة رطبة نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يشهد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب محافظة الوادي الجديد، تكون خفيفة ورعدية أحيانا على حلايب وشلاتين وأبوسمبل على فترات متقطعة.

خلال الطقس اليوم، قد تظهر بعض السحب المنخفضة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد ينتج عنها أحيانا سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

يشهد الطقس اليوم، نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، يعمل على تلطيف الأجواء ليلا، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من حلايب وأبوسمبل وجنوب محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية

شهد الطقس اليوم، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 34 إلى 35 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 31 إلى 33 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 36 إلى 37 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 40 إلى 41 درجة