حالة الطقس غدا .. فرص أمطار على بعض المناطق والعظمى في القاهرة 35

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا الجمعة، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

النشرة الجوية

وتوجد شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهناك فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية احيانا على مناطق من جنوب محافظة الوادي الجديد تكون خفيفة ورعدية أحيانا «أبو سمبل – حلايب» على فترات متقطعة.

ويوجد نشاط رياح على (جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر) قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على (حلايب وأبو سمبل - جنوب محافظة الوادي الجديد) على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة: معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية غربية: شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية: شمالية شرقية.

درجة الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

العاصمة الادارية 36 22

6 اكتوبر 36 23

بنهــــا 35 24

دمنهور 35 24

وادى النطرون 34 23

كفر الشيخ 33 23

المنصورة 35 24

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 34 23

طنطا 33 22

دمياط 32 25

بورسعيد 32 26

الإسماعيلية 36 22

السويس 35 24

العريش 34 24

رفح 33 23

رأس سدر 36 25

نخل 32 18

كاترين 31 15

الطور 37 24

طابا 33 24

شرم الشيخ 38 28

الإسكندرية 31 23

العلمين 31 22

مطروح 30 23

السلوم 32 23

سيوة 35 21

رأس غارب 38 28

الغردقة 37 27

سفاجا 37 28

مرسى علم 38 29

شلاتين 38 28

حلايب 35 30

أبو رماد 37 30

رأس حدربة 35 29

الفيوم 36 23

بني سويف 36 23

المنيا 37 22

أسيوط 37 22

سوهاج 38 24

قنا 39 25

الأقصر 40 26

أسوان 41 28

الوادي الجديد 40 24

أبو سمبل 41 29

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة 40 30

المدينة 43 32

الرياض 43 29

المنامة 39 33

أبوظبى 40 32

الدوحة 41 33

الكويت 47 33

دمشق 35 20

بيروت 30 26

عمان 31 20

القدس 30 19

غزة 30 24

بغداد 44 30

مسقط 35 32

صنعاء 26 14

الخرطوم 33 24

طرابلس 37 28

تونس 32 24

الجزائر 28 20

الرباط 26 14

نواكشوط 32 26

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 32 15

إسطنبول 30 21

إسلام آباد 30 23

نيودلهى 30 26

جاكرتا 33 23

بكين 26 19

كوالالمبور 34 24

طوكيو 34 27

أثينا 32 19

روما 26 20

باريس 19 13

مدريد 29 16

برلين 22 14

لندن 21 13

مونتريال 18 12

موسكو 19 14

نيويورك 26 14

واشنطن 28 15

أديس أبابا 20 12