حالة الطقس غدا .. جو رطب وفرص أمطار خفيفة في هذه المناطق
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

النشرة الجوية غدا

توقع الخبراء شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من (حلايب- أبوسمبل- جنوب محافظة الوادي الجديد) على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على (حلايب وأبو سمبل- جنوب محافظة الوادي الجديد).

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة خليج السويس

بالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

موجة أمطار شديدة ورياح .. الأرصاد: موجة مضطربة تضرب البلاد غدا

درجة الحرارة في القاهرة والإسكندرية غدا

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 35 25

6 أكتوبر 35 24

بنهــــا 34 24

دمنهور 34 24

وادي النطرون 33 25

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 33 24

طنطا 33 24

دمياط 31 24

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 34 22

السويس 34 24

العريش 31 23

رفح 31 23

رأس سدر 36 25

نخل 33 19

كاترين 31 15

الطور 37 25

طابا 33 24

شرم الشيخ 37 29

الإسكندرية 31 23

العلمين 31 22

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 35 21

رأس غارب 38 28

الغردقة 37 28

سفاجا 37 29

مرسى علم 38 29

شلاتين 38 30

حلايب 36 30

أبو رماد 37 30

رأس حدربة 36 29

الفيوم 35 23

بني سويف 35 22

المنيا 36 22

أسيوط 37 23

سوهاج 38 25

قنا 40 27

الأقصر 40 27

أسوان 40 28

الوادي الجديد 39 25

أبوسمبل 40 28

درجة الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة 41 30

المدينة 43 32

الرياض 43 29

المنامة 40 33

أبوظبى 42 32

الدوحة 41 32

الكويت 43 33

دمشق 36 19

بيروت 31 25

عمان 30 20

القدس 29 19

غزة 30 23

بغداد 43 28

مسقط 33 29

صنعاء 25 15

الخرطوم 33 25

طرابلس 37 29

تونس 39 25

الجزائر 31 20

الرباط 26 16

نواكشوط 31 26

درجة الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 30 16

إسطنبول 28 20

إسلام آباد 33 25

نيودلهى 33 27

جاكرتا 35 23

بكين 28 20

كوالالمبور 34 24

طوكيو 32 25

أثينا 31 22

روما 33 22

باريس 26 16

مدريد 28 15

برلين 22 17

لندن 22 13

مونتريال 22 14

موسكو 17 09

نيويورك 27 19

واشنطن 26 16

أديس أبابا 19 13

الطقس حالة الطقس حالة الطقس غدا الأرصاد الأرصاد الجوية النشرة الجوية النشرة الجوية غدا حالة البحر المتوسط درجة الحرارة في القاهرة والإسكندرية غدا

