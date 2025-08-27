قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القومي للمرأة يشكر الرئيس السيسي على تعيين أول سيدات في النيابة العامة ومجلس الدولة
داخلين سباق .. القبض على قائدى سيارتين نقل جماعى عطلوا حركة المرور بمصر الجديدة
كريم رمزي: جلسة بين جون إدوارد ووكيل الجزيري اليوم لحسم مصير اللاعب نهائيا
النيابة العامة تُشيد بتعاون المواطنين في الإبلاغ عن الوقائع المصورة
مدبولي: توقيع اتفاقيات مهمة خلال زيارة اليابان واستكمال جهود إقامة منطقة صناعية
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
تفاصيل جديد بشأن وفاة الإعلامي عاطف كامل واللحظات الأخيرة في حياته
يغنيك عن بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025
نانت يشترط مبلغا ضخما لانتقال مصطفى محمد لهذا النادي
مكافأة شهر عن كل سنة خدمة وإعفاء من الرسوم القضائية بقانون العمل..التطبيق خلال أيام
انقطاع جزئي لمياه إسنا.. كسر مفاجئ يضرب خط الطرد الرئيسي بمحطة الجوايدة
المستشار أحمد خليل: الذكاء الاصطناعي ساهم في دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة، حيث شهد سعر الذهب اليوم، الأربعاء 27 أغسطس 2025، انخفاضا ملحوظا عن الأيام الماضية.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، ونهاد سمير، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم، الأربعاء 27-8- 2025.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3925 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4580 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5234 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 36640 جنيها.

واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، ونهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 27-8-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.66 جنيه للبيع و48.53 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 56.68 جنيه للبيع، و56.51 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 65.61 جنيه للبيع، و65.41 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.97 جنيه للبيع، و12.93 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 159.25 جنيه للبيع، و158.76 جنيه للشراء.


أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد انخفاضا فى درجات الحرارة وتعود إلى معدلاتها الطبيعية لها فى هذا العام بعد ارتفاع طفيف ومؤقت فى بداية الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أن القاهرة الكبري تسجل ما بين 33 و34 درجة مئوية خلال فترات الظهيرة فى الظل.

وقال القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، إن هناك خلال الصباح الباكر نسمة من نسمات الهواء، ويوجد نشاط نسبي للرياح خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وبالتالي تقلل من نسب الرطوبة، موضحا أنه في تلك الفترة هناك تكون لبعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال الجمهورية، وتمتد أحيانا لمناطق من القاهرة الكبري، وتميل إلى إعتدال وتلطيف الأجواء إلى حد كبير.

وأضاف أن هناك ارتفاعا فى نسب الرطوبة خلال فترات الظهيرة، وبالتالي نشعر بها أكثر من الارتفاع الحقيقي، لافتا إلى أنه خلال ساعات الصباح الباكر هناك شبورة مائية على المناطق الموجود شمال الجمهورية.

وعقب: “تشهد الحدود الجنوبية لحلايب وشلاتين امتدادا لبعض السحب الرعدية، وأمطارا رعدية وإن كانت خفيفة اليوم على تلك المناطق، وتؤدي أحيانا إلى بعض الرمال المثارة والأتربة”.

وقال: “اليوم تحديدا ما زال معنا بعض ارتفاع الأمواج على بعض السواحل الغربية للبحر المتوسط من مطروح والعلمين والإسكندرية، والأمس كانت أكثر من اليوم، وهناك تنسيق كامل بين الهيئة والجهات المعنية، واليوم تحديدا ارتفاع الأمواج قل قليلا على بعض الشواطئ، ما يجعلها غير مؤهلة بالنسبة للمصطافين”.

أسعار الذهب الذهب الدولار سعر الدولار حالة الطقس

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط.. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

سيف الجزيري

عبد الواحد السيد: تصريحات فيريرا عن الجزيري غير موفقة وفتحت باب الأزمات

احمد حسن

أحمد حسن يكشف مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام وادي دجلة

شعار الزمالك

شحاتة بديلًا لدونجا في مواجهة الزمالك أمام وادي دجلة

محبوبة الملايين.. نيسان تودع سيارتها الشهيرة للأبد

أطعمة تمنحك إشراقة طبيعية في الصباح.. سر البشرة النضرة يبدأ من طبقك

محافظ الشرقية يوجه بمتابعة ورصد أي محاولات للبناء المخالف على الأراضي الزراعية

شاهد أصغر وأحدث سيارة أيونيك .. مفاجأة من هيونداي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

