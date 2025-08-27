أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة، حيث شهد سعر الذهب اليوم، الأربعاء 27 أغسطس 2025، انخفاضا ملحوظا عن الأيام الماضية.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، ونهاد سمير، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم، الأربعاء 27-8- 2025.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3925 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4580 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5234 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 36640 جنيها.

واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، ونهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 27-8-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.66 جنيه للبيع و48.53 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 56.68 جنيه للبيع، و56.51 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 65.61 جنيه للبيع، و65.41 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.97 جنيه للبيع، و12.93 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي 159.25 جنيه للبيع، و158.76 جنيه للشراء.



أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد انخفاضا فى درجات الحرارة وتعود إلى معدلاتها الطبيعية لها فى هذا العام بعد ارتفاع طفيف ومؤقت فى بداية الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أن القاهرة الكبري تسجل ما بين 33 و34 درجة مئوية خلال فترات الظهيرة فى الظل.

وقال القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، إن هناك خلال الصباح الباكر نسمة من نسمات الهواء، ويوجد نشاط نسبي للرياح خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وبالتالي تقلل من نسب الرطوبة، موضحا أنه في تلك الفترة هناك تكون لبعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال الجمهورية، وتمتد أحيانا لمناطق من القاهرة الكبري، وتميل إلى إعتدال وتلطيف الأجواء إلى حد كبير.

وأضاف أن هناك ارتفاعا فى نسب الرطوبة خلال فترات الظهيرة، وبالتالي نشعر بها أكثر من الارتفاع الحقيقي، لافتا إلى أنه خلال ساعات الصباح الباكر هناك شبورة مائية على المناطق الموجود شمال الجمهورية.

وعقب: “تشهد الحدود الجنوبية لحلايب وشلاتين امتدادا لبعض السحب الرعدية، وأمطارا رعدية وإن كانت خفيفة اليوم على تلك المناطق، وتؤدي أحيانا إلى بعض الرمال المثارة والأتربة”.

وقال: “اليوم تحديدا ما زال معنا بعض ارتفاع الأمواج على بعض السواحل الغربية للبحر المتوسط من مطروح والعلمين والإسكندرية، والأمس كانت أكثر من اليوم، وهناك تنسيق كامل بين الهيئة والجهات المعنية، واليوم تحديدا ارتفاع الأمواج قل قليلا على بعض الشواطئ، ما يجعلها غير مؤهلة بالنسبة للمصطافين”.