1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات الأربعاء 27 أغسطس 2025، مدفوعة بقفزة قوية في سعر الأونصة عالميًا بعد تحركات صاعدة في بورصة المعادن الدولية، وهو ما انعكس سريعًا على السوق.

وجاءت الزيادة في ظل موجة من التذبذب سيطرت على تداولات الأمس، لتسجل سوق الصاغة قفزة واضحة في أسعار مختلف الأعيرة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا وتداولًا بين المصريين، ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة 25 جنيهًا للجرام في تعاملات الامس واليوم.

بلغ سعر الجرام 4610 جنيهات مقارنة بسعر أمس 4585 جنيهًا، دون احتساب المصنعية المضافة على الجرام، والتي ترواح بين 100-250 جنيها.

ويعد هذا الصعود استكمالًا لموجة من الزيادات التي طرأت منذ بداية الأسبوع، في ظل ترقب الأسواق لأي إشارات من حركة الذهب عالميًا، حيث اكتسب الجنه الذهب زيادة تقدر بنحو أكثر من 1000 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفق البيانات الأخيرة بسوق الصاغة، جاءت أسعار الذهب اليوم الأربعاء على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع عيار 24 ليصل إلى 5270 جنيهًا للجرام، وهو العيار الأعلى من حيث النقاء والجودة، متأثرًا بتحركات سعر الأوقية عالميًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر عيار 21، الأكثر شيوعًا في مصر، نحو 4610 جنيهات للجرام، ليواصل تصدره قائمة الأعيرة من حيث الطلب في السوق.

سعر جرام الذهب عيار 18

شهد عيار 18 تحركًا صعوديًا جديدًا ليسجل نحو 3950 جنيهًا للجرام، ويُعد هذا العيار خيارًا مفضلًا لفئة واسعة من الشباب نظرًا لانخفاض تكلفته مقارنة بالأعيرة الأعلى.

سعر الجنيه الذهب في مصر

قفز سعر الجنيه الذهب ليسجل 36880 جنيهًا بنهاية تعاملات اليوم، دون إضافة أي مصنعية أو تكاليف أخرى، ليرتبط بشكل مباشر بسعر عيار 21.

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب في بورصة المعادن الدولية بشكل ملحوظ خلال جلسات اليوم، لتسجل الأوقية نحو 3390 دولارًا، وهو ما انعكس بشكل مباشر على سوق الصاغة.

ويأتي هذا الارتفاع مدعومًا بحالة القلق التي تسيطر على الأسواق العالمية بسبب تذبذب السياسات النقدية وحركة أسعار الفائدة، ما يجعل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين.