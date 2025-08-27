قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أذكار النوم بالمعوذتين .. لماذا كان النبي يمسح بها جسده كل ليلة؟
عقب الفوز على فاركو.. الزمالك يُواصل تدريباته اليوم للقاء وادي دجلة
يونيسف: أطفال غزة يواجهون واقعا يوميا من القتل والتجويع وسط صمت دولي
400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر
إعلام إسرائيلي: الجيش يجهز لعملية برية في غزة تنفذ خلال ثلاثة أسابيع
فيها حاجة حلوة | طفلة الشيبسي تخطف قلوب المصريين بـ5 جنيهات.. هايدي تكشف لــ صدى البلد مواقف إنسانية مذهلة
دميترييف: قمة بوتين – ترامب في ألاسكا قد تعيد تشكيل النظام العالمي
وظائف جديدة بمشروع مونوريل شرق النيل.. قدم الآن عبر هذا الرابط
شيكو بانزا يتوَّج بجائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك أمام فاركو
أفضل أوقات الاستجابة.. دعاء الثلث الأخير من الليل الوارد عن النبي
مقتل 3 جنود سوريين قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط دمشق
ايران: لايحق للترويكا الأوروبية تفعيل آلية العودة السريعة للعقوبات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

صعدت أسعار الذهب على المستويين العالمي والمحلي أمس الثلاثاء، بفعل التوترات في الولايات المتحدة الامريكي  

وذلك بعد القرار المفاجئ للرئيس دونالد ترامب بإقالة ليزا كوك، عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

سعر الذهب في مصر اليوم  الاربعاء 27-8-2025



ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الاربعاء 27-8-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة.

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر  36.760 جنيه مقارنة بـ 36.360 جنيه بداية تعاملات الاسبوع الجاري.


بورصة الذهب مباشر


سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  3383 دولارًا للأوقية.


سعر الذهب عيار 18


سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3939 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21


سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4595 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

 
سعر الذهب عيار 24


أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل  5251 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر  36.760 جنيه.

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، على أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح سامي، أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

أضاف أن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، إلى أن أحدًا لا يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

