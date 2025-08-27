أمطار رعدية .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشهد البلاد اليوم أجواءً صيفية متقلبة تتسم بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة على أغلب المناطق، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة لليوم. 

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون حارًا رطبًا نهارًا على معظم الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يميل إلى الحرارة والرطوبة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح.

حالة الطقس

تفاصيل حالة الطقس وتحذيرات الأرصاد

حذرت الهيئة من فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من حلايب على فترات متقطعة. كما توقعت ظهور الشبورة المائية في الفترة ما بين الرابعة والثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء. 

وأشارت إلى ظهور بعض السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مع احتمالية ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

وأوضحت الهيئة أن نشاط الرياح سيكون ملحوظًا على أغلب الأنحاء، ما يسهم في تلطيف الأجواء ليلًا على فترات متقطعة، وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من حلايب وأبوسمبل. 

كما حذرت الأرصاد من اضطراب محتمل في حركة الملاحة البحرية على بعض سواحل مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 30 و50 كم/ساعة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.5 و2.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33° مئوية، المحسوسة 34°
  • السواحل الشمالية: العظمى 30° مئوية، المحسوسة 33°
  • شمال الصعيد: العظمى 35° مئوية، المحسوسة 36°
  • جنوب الصعيد: العظمى 41° مئوية، المحسوسة 42°

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الرياح النشطة على البحر المتوسط بلغت سرعتها بين 30 و50 كم/س، ما أدى إلى ارتفاع الأمواج على الشواطئ لتتراوح بين 2 و3.5 متر.

وأشارت منار غانم، خلال مداخلة تليفزيونية إن المناطق الأكثر تأثرًا هي مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأمواج ما يستدعي الحذر من قبل المصطافين.

وأوضحت منار غانم أن هذه الحالة الجوية المتقلبة ستستمر حتى صباح يوم الخميس، موضحة أن الجهات المعنية سترصد الوضع لتحديد إمكانية فتح بعض الشواطئ أمام الزوار بعد تحسن الأحوال الجوية، وذلك حفاظًا على سلامة المصطافين والزوار.

وأضافت الدكتورة منار غانم أن سرعة الرياح ستبدأ في الانخفاض التدريجي اعتبارًا من يومي الخميس والجمعة، مما يساهم في انخفاض نسبي لمستوى الأمواج على الشواطئ، مؤكدًا أن هذه التغيرات المناخية تعتبر أمرًا طبيعيًا خلال فترة الانتقال بين الفصول، ولا تشكل خطرًا طويل المدى على الحالة العامة للطقس.

وأشارت منار غانم إلى أن الجهات المختصة تتابع الوضع عن كثب لضمان سلامة المواطنين، مشددة على أهمية الالتزام بالإرشادات والتحذيرات البحرية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية والجهات الأمنية.

وقالت الدكتورة منار غانم أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة ورعدية على مناطق حلايب وشلاتين، بالإضافة إلى بعض المناطق الساحلية على البحر المتوسط، مضيفًا أن هذه الأمطار المتفرقة لن تؤثر بشكل كبير على الطقس العام، ولكنها قد تؤدي إلى تشكل بعض البرك المائية على الطرق المحلية، مما يستدعي الحذر أثناء التنقل.

كما شددت منار غانم على متابعة الأخبار الجوية بشكل يومي، خاصة للمواطنين الذين يخططون للتنقل في المناطق الساحلية أو القيام برحلات بحرية خلال هذه الفترة، لضمان سلامتهم من أي تقلبات مفاجئة في الأحوال الجوية.


 

