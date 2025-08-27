عودة الأجواء المعتدلة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وتقلباته المفاجئة

في ظل تقلبات الطقس المتكررة هذا الصيف، تشهد البلاد تغيرًا ملحوظًا في الأحوال الجوية، حيث تعود درجات الحرارة تدريجيًا إلى معدلاتها الطبيعية بعد موجة حر قصيرة باغتت المواطنين مطلع الأسبوع.

وفي تحذير جديد وتحديث لحالة الطقس، أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة وعودة الأجواء إلى معدلاتها الطبيعية بعد موجة ارتفاع طفيف في بداية الأسبوع الحالي. وأشار إلى أن القاهرة الكبرى تسجل بين 33 و34 درجة مئوية خلال الظهيرة في الظل، مما يعد مؤشرًا على بداية انكسار الموجة الحارة.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أوضح القياتي أن نشاط الرياح في الصباح الباكر وساعات الليل يساهم في تخفيف حدة الإحساس بالرطوبة، مع تواجد بعض السحب المنخفضة التي تمتد أحيانًا إلى القاهرة، مما يضفي نوعًا من الاعتدال النسبي على الطقس.

كما حذر القياتي من شبورة مائية في ساعات الصباح الأولى على المناطق الشمالية من الجمهورية، مشيرًا إلى أن نسب الرطوبة العالية خلال فترات الظهيرة تزيد من الإحساس بحرارة الطقس، رغم تراجع درجات الحرارة الفعلية.

وفيما يخص المناطق الجنوبية، خصوصًا حلايب وشلاتين، فقد شهدت امتدادًا لبعض السحب الرعدية، تسببت في أمطار خفيفة مصحوبة أحيانًا برياح مثيرة للرمال والأتربة.

أما بالنسبة للمصيفين، فأوضح القياتي أن بعض الشواطئ على السواحل الغربية مثل مطروح والعلمين والإسكندرية لا تزال تشهد ارتفاعًا نسبيًا في الأمواج، ما قد يجعلها غير آمنة للسباحة، رغم تراجع الارتفاع مقارنة بالأيام السابقة، مشيرًا إلى تنسيق كامل بين الهيئة والجهات المعنية لضمان السلامة العامة.