أمطار وارتفاع أمواج.. الأرصاد تبشر بحالة الطقس وتحذر تلك المناطق من ظواهر جوية غريبة

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد انخفاضا فى درجات الحرارة وتعود إلى معدلاتها الطبيعية لها فى هذا العام بعد ارتفاع طفيف ومؤقت فى بداية الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أن القاهرة الكبري تسجل ما بين ال33 و34 درجة مئوية خلال فترات الظهيرة فى الظل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هناك خلال الصباح الباكر بنسمة من نسمات الهواء، ووجود نشاط نسبي للرياح خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وبالتالي تقلل من نسب الرطوبة، موضحا أنه تلك الفترة هناك تكون لبعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال الجمهورية، وتمتد أحيانا لمناطق من القاهرة الكبري، وتميل إلى إعتدال وتلطيف الأجواء إلى حد كبير.

وتابع أن هناك ارتفاع فى نسب الرطوبة خلال فترات الظهيرة، وبالتالي نشعر بها أكثر من الإرتفاع الحقيقي، لافتا إلى أنه خلال ساعات الصباح الباكر هناك شبورة مائية على المناطق الموجود شمال الجمهورية.

وعقب: “فى الحدود الجنوبية لحلايب وشلاتين تشهد إمتداد لبعض السحب الرعدية، وتؤثر بأمطار رعدية وإن كانت خفيفة اليوم على تلك المناطق، ويؤدي أحيانا إلى بعض الرمال المثارة والأترية”.

وقال: “اليوم تحديدا ما زال معنا بعض إرتفاع الأمواج على بعض السواحل الغربية للبحر المتوسط من مطروح والعلمين والإسكندرية، والأمس كانت أكثر من اليوم، وهناك تنسيق كامل ما بين الهيئة مع الجهات المعنية، واليوم تحديدا إرتفاع الأمواج قل قليلا على بعض الشواطئ يجعل غير مؤهلة بالنسبة للمصطفين”.