هيئة البث الإسرائيلية: بدء التنسيق بين حماس والصليب الأحمر تمهيدا للإفراج عن أولى دفعات المحتجزين

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، عن بدء التنسيق بين حماس والصليب الأحمر تمهيدا للإفراج عن أولى دفعات المحتجزين، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأعلن الصليب الأحمر، اليوم الإثنين، تسلمه أول دفعة من الرهائن الإسرائيليين المفرج عنهم وهم 7 من شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، نشرت حركة حماس أسماء 20 من الرهائن الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وتشمل الأسماء باار أبراهام كوبرشتاين وأفيتار دافيد ويوسف حاييم أوحانا وسيجيف كالفون وأفيناتان أور وإلكانا بوحبوط وماكسيم هيركين ونمرود كوهين ومتان تسنجاوكر ودافيد كونيو وإيتان هورن ومتان أنغريست وإيتان مور وغالي بيرمان وزيف بيرمان وعمري ميران وألون أوهل وغاي جلبوع-دلال وروم براسلافسكي وأرييل كونيو ودافيد كونيو.