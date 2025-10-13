زيزو بعد التأهل التاريخي للمونديال: حققت حلما من أحلامي

عبّر أحمد مصطفى زيزو، لاعب النادي الأهلي و منتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بتأهل الفراعنة إلى نهائيات كأس العالم 2026 دون أي خسارة في التصفيات، مؤكداً أن هذا الإنجاز جاء بفضل تكاتف الجميع.









فرحة جماهيرية مستحقة

قال زيزو في تصريحات تلفزيونية إنه يبارك للشعب المصري الذي كان بحسب وصفه في حاجة ماسة للفرحة، مضيفاً أنه يشعر بالفخر لكونه جزءاً، ولو بسيطاً، من هذا النجاح الذي أدخل السعادة على المواطنين.

شكر ودعم لكل عناصر المنتخب

وجّه زيزو رسالة تقدير لكل من ساهم في رحلة التأهل، مشيداً بأدوار اللاعبين والجهاز الفني والإداري والجماهير. وأكد أن هذا التأهل يُحسب للجميع دون استثناء، موجهاً التهنئة لكل المصريين داخل البلاد وخارجها.

حلم شخصي يتحقق

وكشف لاعب الأهلي أنه حقق أحد أهم أحلامه بالتأهل إلى كأس العالم، متمنياً أن يكون ضمن القائمة التي ستمثل مصر في البطولة المقبلة، مشيراً إلى أن الوصول للنهائيات يُعتبر مسؤولية وشرفاً كبيراً.

تقدير للجماهير ودورهم المؤثر

اختتم زيزو تصريحاته بتوجيه الشكر للجماهير على دعمها المتواصل، مؤكداً أن الجميع يستحق هذه الفرحة بعد مشوار لم يكن سهلاً. وأشاد بحالة التركيز الكبيرة التي ظهر بها اللاعبون، سواء المحترفون خارج مصر أو المتواجدون في الدوري المحلي.

مشوار حُسم مبكراً

وجاءت تصريحات زيزو عقب انتهاء مباراة مصر أمام غينيا بيساو في الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال. وخاض المنتخب المباراة بأريحية بعد ضمان التأهل والتصدر منذ الجولة الماضية.

قيادة حسام حسن وبداية مثالية

نجح المنتخب، تحت قيادة حسام حسن، في حسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد تصدر المجموعة الأولى مبكراً. وكان الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة في الجولة السابقة هو مفتاح التأهل التاريخي للمرة الرابعة في تاريخ الفراعنة.



