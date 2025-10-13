لبنان يتابع بترقب بالغ فعاليات قمة شرم الشيخ.. تعرف على السبب

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن لبنان يتابع بترقب بالغ فعاليات قمة شرم الشيخ، خصوصا أن هذه القمة ستفضي إلى اتفاق تاريخي لوقف كل العمليات وإنهاء الحرب في قطاع غزة، حيث يأمل لبنان أن تنتهي الحرب الإسرائيلية عليه خصوصا أن الحرب في لبنان بدأت كجبة إسناد وإشغال لقطاع غزة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي شنت أمس الأول 10 عمليات على جنوب لبنان مما أدى لتدمير أكثر من 300 جرافة وآلية كانت معدة لإعادة تأهيل البنية التحتية في الجنوب اللبناني والبدء في إعادة الإعمار، وكأنه رسالة من جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه لا إعادة لإعمار الجنوب اللبناني خلال هذه الفترة.

وتابع أن رئيس الحكومة اللبنانية طلب من وزير الخارجية بالتقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي بعد قيام جيش الاحتلال بهذه العملية وتوسيع الاستهداف، مشيرا أنه الرئيس اللبناني قال ‘ن على ما يبدو إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تريد استبدال غزة بلبنان.