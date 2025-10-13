قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هرتسوج ونتنياهو يستقبلان ترامب فور وصوله إلى مطار بن جوريون
دفع حياته ثمنا للحقيقة... تعرف على قصة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ وتشغيل محطات تحلية المياه في شمال سيناء
أول تعليق من حماس على إطلاق سراح الأسرى
حقيقة إدراج الطبيب حسام أبو صفية ضمن الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم
أول ظهور لترامب في إسرائيل
شاهد.. تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي في المدارس بعد تقديم الأوراق المطلوبة
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13-10-2025
ترامب يصل إسرائيل تزامنًا مع بدء عملية الإفراج عن الرهائن
جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط
إنقاذ 10 أطفال .. محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ بمصرف بقرية سلام بمنقباد
إصابة 18 عاملا بمصنع الألومنيوم فى حادث انقلاب أتوبيس الشركة
توك شو

لبنان يتابع بترقب بالغ فعاليات قمة شرم الشيخ.. تعرف على السبب

لبنان
لبنان
البهى عمرو

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن لبنان يتابع بترقب بالغ فعاليات قمة شرم الشيخ، خصوصا أن هذه القمة ستفضي إلى اتفاق تاريخي لوقف كل العمليات وإنهاء الحرب في قطاع غزة، حيث يأمل لبنان أن تنتهي الحرب الإسرائيلية عليه خصوصا أن الحرب في لبنان بدأت كجبة إسناد وإشغال لقطاع غزة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي شنت أمس الأول 10 عمليات على جنوب لبنان مما أدى لتدمير أكثر من 300 جرافة وآلية كانت معدة لإعادة تأهيل البنية التحتية في الجنوب اللبناني والبدء في إعادة الإعمار، وكأنه رسالة من جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه لا إعادة لإعمار الجنوب اللبناني خلال هذه الفترة.

وتابع أن رئيس الحكومة اللبنانية طلب من وزير الخارجية بالتقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي بعد قيام جيش الاحتلال بهذه العملية وتوسيع الاستهداف، مشيرا أنه الرئيس اللبناني قال ‘ن على ما يبدو إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تريد استبدال غزة بلبنان.

