حاكمة بورتوريكو السابقة تقر بالذنب في قضية تمويل انتخابي غير مشروع
8.5 مليار دولار.. رئيس الوزراء: يوليو الماضي شهد أعلى مستوى موارد دولارية في تاريخ مصر بعيدا عن الأموال الساخنة
تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا
تصاعد العدوان الجوي الإسرائيلي على "جبل المانع" جنوب دمشق وتدخل ميداني غامض
غضب في الزمالك ضد فيريرا.. وحسين لبيب طالب إدوارد بتحذيره
أسرار راجمة الصواريخ والمركبة المدرعة المصرية.. الرشاش المتعدد منتج مصري 100%
عائلات المحتجزين تهدد بتصعيد "يزلزل اسرائيل" واحتجاج حاسم أمام منزل نتنياهو
خناقة بين الشناوي وشوبير على حراسة مرمى الأهلي.. هل تؤثر على مصير ريبيرو؟
قلبها كان خارج الجسم.. عميد معهد القلب الأسبق يروي تفاصيل تنفيذه عملية نادرة
الإسماعيلي في اختبار صعب.. غموض حول مشاركة عبدالله جمال أمام غزل المحلة
30 صاروخًا في 15 ثانية.. شاهد قوة الردع وأسرار راجمة الصواريخ والمركبة المدرعة المصرية |فيديو
أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس
أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس

تشهد حالة الطقس غدا الخميس استقرارا نسبيل في الأجواء، مع اعتدال الطقس، وذلك في أواخر شهر أغسطس، المعروف بحرارته المرتفعة، والذي نودع فيه الصيف بعد أيام قليلة مقبلة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس، والظواهر الجوية التي يشهدها اليوم، مع وجود فرص تساقط أمطار في بعض المناطق. 

حالة الطقس غداً الخميس 

يسود طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس غداً

٣ ظواهر جوية غداً 

حالة الطقس غدًا يسودها مجموعة من الظواهر الجوية، في القاهرة الكبري والوجه البحري ومدن القناة تشهد رياح معتدلة بسرعة 28 كيلو/متر في الساعة.

أما فى السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الصعيد؛ فتشهد رياحا نشطة، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بسرعة 30 كيلو/متر في الساعة.

بينما في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد والصحراء الغربية تشهد فرصا ضعيفة لأمطار خفيفة أحيانا، ورياح نشطة مع فرص أمطار خفيفة بسرعة 30 كيلو/متر في الساعة.

حالة الطقس غدا

أجواء صيفية و رطبة

وقالت الأرصاد الجوية، في بيان رسمي لها: تشهد مصر غدًا الخميس أجواء صيفية حارة ورطبة على معظم الأنحاء، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومع ساعات الليل والصباح الباكر، تميل الأجواء إلى الحرارة مع ارتفاع نسبي في معدلات الرطوبة، مما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة خليج السويس

بالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية


موعد انتهاء فصل الصيف2025 

بدأ العد التنازلي على انتهاء فصل الصيف رسميا، حيث بدأ في 21 يونيو 2025 ويستمر لمدة 92 يوما على مدار السنة، ومن المقرر أن ينتهي الصيف يوم 21 سبتمبر 2025، أي في الشهر المقبل.  
 

درجات الحرارة غدا الخميس 

