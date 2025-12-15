قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمود غالي يطلق أغنيته الجديدة “مغرورة”

محمود غالى
محمود غالى
طرح المطرب محمود غالى أغنية جديدة تحمل اسم "مغرورة" من كلمات والحان و توزيع احمد مختار، وتأتى الأغنية بعد نجاح اغنيته الأخيرة بعد البعد.

وأطلق مؤخرا محمود غالى باكورة إصدارته فى عالم الغناء، أغنية "بعد البعد"، وهى من كلمات حيدر وألحان وتوزيع محمود صلاح والكليب من إخراج أحمد السبكى.

وحققت الأغنية بمجرد طرحها على موقع يوتيوب ردود فعل جيدة، خاصة أنه يبدو أن غالى قرر اختيار لون غنائى مميز، وكليب يعتمد على الإبهار البصرى، ليرضى به أذواق الشباب.

من المعروف أن محمود غالى مصمم أزياء معروف، حقق شهرة واسعة فى عالم الموضة، وارتدت من تصميماته العديد من النجمات، قبل أن يقرر أن يجرب حظه فى عالم الموسيقى، ويطرح أولى أغنياته "بعد البعد" على أن يتبعها بأغنيات أخرى.

ونفى محمود غالى اعتزاله عالم الموضة، مؤكدا أن الغناء لن يؤثر على حياته المهنية فى دنيا التصميم.

المطرب محمود غالى محمود غالى مغرورة احمد مختار حيدر أحمد السبكى

