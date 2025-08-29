أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سارة عبد الله

أثارت هبة أيمن أرملة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق، الجدل من جديد عبر حسابها الشخصي.

وكتبت هبة أيمن عبر فيسبوك: "ربنا يرحمك يا ابراهيم ويجعل مثواك ومئواك الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب يارب علي قد تحملك لسرطان وصبرك علي البلاء وعلي قد كل نقطه كيماوي ومسكن وجعتك في يوم من الأيام يارب يجعل تعبك شفيع ليك يوم القيامة ويجعل كم الظلم الي عيشته في تشكيك في تعبك من وانت عايش وبعد ما موت في ميزان حسناتك".

وتابعت: “بكره تقف تنتظر الظالمين علي الصراط المستقيم وتختصمهم لأنك دلوقتي مش عارف ترد بس رد الله أسرع ويوم القيامة هترد علي اي حد قال كلمة علي لسان متوفي كدب رحمه الله عليك أذاقك الله من طعام وشراب الجنة اللهم امين يارب العالمين”.

واستكملت: “ يارب اقدر أعوض عيالك غيابك وهتفضل في عينهم البطل الي حارب السرطان  وكان نفسه يعيش بي اي شكل عشان يجهز كيان ويخلي انس يلعب كورة، في الجنة ونعيمها يارب كل الي حوالينا طلعوا شياطين علي هيئة بشر مكنتش متوقعه ان في غل وسواد لدرجه أننا نكدب راجل في ذمة الله ولكن ربنا اسمه الحق العدل انتظروا انتقام السماء في الآخرة وعدالة الله في الدنيا”.

ولا تزال قضية وفاة إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، تتصدر المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أكثر من أربعة أشهر على وفاته، وذلك عقب بلاغ رسمي من أسرته يتهم زوجته بالإهمال الطبي وسرقة الأعضاء، مطالبين بتشريح جثمانه لكشف الحقيقة.

بداية القصة اتهامات على تيك توك

القضية عادت إلى الواجهة بعدما ظهرت فتاة تدعى "مروة" في بث مباشر على تطبيق "تيك توك"، ووجهت اتهامات صادمة إلى أرملة اللاعب، هبة التركي، بالتورط في بيع إحدى كليتيه قبل الوفاة كما زعمت وجود أطراف أخرى متورطة، من بينهم مشاهير على منصات التواصل الاجتماعي وشخصيات معروفة.

الاتهامات أثارت جدل واسع، خاصة مع غياب رد واضح من "هبة" في بداية الأمر، إلى جانب عرض حساباتها الرسمية للبيع، ما فتح الباب أمام مزيد من التكهنات والاتهامات عبر الإنترنت.

الخلافات العائلية ومفتاح المقبرة

أسرة اللاعب الراحل أبدت استياءها مما وصفته بـ"الغموض" الذي يحيط بوفاته، حيث أكدت والدته في تصريحات إعلامية أن أرملته ترفض تسليم مفتاح المقبرة المدفون بها شيكا، ما دفع الأسرة إلى تقديم بلاغ رسمي للنائب العام تطالب فيه باستخراج الجثمان وتشريحه، للتحقق من وجود شبهة الإتجار في الأعضاء البشرية.

إبراهيم شيكا هبة أيمن ارملة ابراهيم شيكا

