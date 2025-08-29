اتهامات بالإهمال الطبي وطلب تشريح الجثمان.. تطورات في قضية إبراهيم شيكا

لا تزال قضية وفاة إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، تتصدر المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أكثر من أربعة أشهر على وفاته، وذلك عقب بلاغ رسمي من أسرته يتهم زوجته بالإهمال الطبي وسرقة الأعضاء، مطالبين بتشريح جثمانه لكشف الحقيقة.

بداية القصة اتهامات على تيك توك

القضية عادت إلى الواجهة بعدما ظهرت فتاة تدعى "مروة" في بث مباشر على تطبيق "تيك توك"، ووجهت اتهامات صادمة إلى أرملة اللاعب، هبة التركي، بالتورط في بيع إحدى كليتيه قبل الوفاة كما زعمت وجود أطراف أخرى متورطة، من بينهم مشاهير على منصات التواصل الاجتماعي وشخصيات معروفة.

الاتهامات أثارت جدل واسع، خاصة مع غياب رد واضح من "هبة" في بداية الأمر، إلى جانب عرض حساباتها الرسمية للبيع، ما فتح الباب أمام مزيد من التكهنات والاتهامات عبر الإنترنت.

الخلافات العائلية ومفتاح المقبرة

أسرة اللاعب الراحل أبدت استياءها مما وصفته بـ"الغموض" الذي يحيط بوفاته، حيث أكدت والدته في تصريحات إعلامية أن أرملته ترفض تسليم مفتاح المقبرة المدفون بها شيكا، ما دفع الأسرة إلى تقديم بلاغ رسمي للنائب العام تطالب فيه باستخراج الجثمان وتشريحه، للتحقق من وجود شبهة الإتجار في الأعضاء البشرية.

النيابة العامة تتحرك

استجابة للبلاغ، وجه المستشار أحمد صفوت، المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية، بفتح تحقيق عاجل في القضية، مع مراجعة التقارير الطبية الخاصة باللاعب الراحل، وتشكيل لجنة من الطب الشرعي لفحص مدى إمكانية استخراج الجثمان وتشريحه، للتأكد من صحة المزاعم المتداولة.

الطبيب المعالج يوضح واللاعب في حالة حرجة قبل الوفاة

في وقت سابق، كان الدكتور محمد سعد العشري، أستاذ علاج الأورام بجامعة المنصورة، قد نشر مقطع فيديو يظهر فيه مع شيكا وزوجته هبة، موضحا أن اللاعب كان يعاني من سرطان المستقيم، لكنه أظهر تحسنا نسبيا، مطالبا بالدعاء له الفيديو أعاد التأكيد على الحالة الصحية الحرجة التي مر بها اللاعب قبل وفاته، بعد أن شكك البعض في طبيعة مرضه.

رد الزوجة "لا مانع من تشريح الجثة"

من جانبها، نفت هبة التركي كافة الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة عدم صلتها بالفتاة صاحبة الفيديو المتداول على تيك توك، وقالت في تصريحات متلفزة إنها لا تعارض تشريح الجثمان، بل طلبت من محاميها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، مشددة على أنها سترد على تلك المزاعم أمام القضاء.

