الدوري الممتاز.. سيراميكا كليوباترا يستهدف مواصلة صحوته على حساب المقاولون
المبعوث الأمريكي: تخفيف القيود على صادرات الطاقة والاتصالات الأمريكية إلى سوريا
فاينانشال تايمز: مصر تعود إلى صدارة الوجهات السياحية العالمية
المفوضية الأوروبية: 200 مليار يورو من الأصول الروسية لتعمير أوكرانيا
هل نشهد موجات شديدة الحرارة في سبتمبر؟.. الأرصاد توضح| فيديو
هايدي حديث السوشيال ميديا.. ما سر تفاعل المصريين مع قصتها؟| فيديو
بئران جديدان على خريطة إنتاج الغاز بغرب الدلتا بمعدل 60 مليون قدم يوميًا
الصحة تغلق مركزا للنساء والتوليد بالجيزة لمخالفته قانون الترخيص
سنن يوم الجمعة.. اغتسل وتطيب ولا تنسى قراءة سورة الكهف
اشتراطات جديدة لتعيين الموظفين بالقطاع الخاص.. تطبق خلال أيام
فيش وتشبيه وتحريات.. التحقيق مع 18 عضوا بعصابة الكتعة بالحي الراقي
الصحة تفرض معايير جديدة على القطاع الخاص لتعزيز الولادة الطبيعية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

اتهامات بالإهمال الطبي وطلب تشريح الجثمان.. تطورات في قضية إبراهيم شيكا

أمينة الدسوقي

لا تزال قضية وفاة إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، تتصدر المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أكثر من أربعة أشهر على وفاته، وذلك عقب بلاغ رسمي من أسرته يتهم زوجته بالإهمال الطبي وسرقة الأعضاء، مطالبين بتشريح جثمانه لكشف الحقيقة.

بداية القصة اتهامات على تيك توك

القضية عادت إلى الواجهة بعدما ظهرت فتاة تدعى "مروة" في بث مباشر على تطبيق "تيك توك"، ووجهت اتهامات صادمة إلى أرملة اللاعب، هبة التركي، بالتورط في بيع إحدى كليتيه قبل الوفاة كما زعمت وجود أطراف أخرى متورطة، من بينهم مشاهير على منصات التواصل الاجتماعي وشخصيات معروفة.

الاتهامات أثارت جدل واسع، خاصة مع غياب رد واضح من "هبة" في بداية الأمر، إلى جانب عرض حساباتها الرسمية للبيع، ما فتح الباب أمام مزيد من التكهنات والاتهامات عبر الإنترنت.

الخلافات العائلية ومفتاح المقبرة

أسرة اللاعب الراحل أبدت استياءها مما وصفته بـ"الغموض" الذي يحيط بوفاته، حيث أكدت والدته في تصريحات إعلامية أن أرملته ترفض تسليم مفتاح المقبرة المدفون بها شيكا، ما دفع الأسرة إلى تقديم بلاغ رسمي للنائب العام تطالب فيه باستخراج الجثمان وتشريحه، للتحقق من وجود شبهة الإتجار في الأعضاء البشرية.

النيابة العامة تتحرك

استجابة للبلاغ، وجه المستشار أحمد صفوت، المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية، بفتح تحقيق عاجل في القضية، مع مراجعة التقارير الطبية الخاصة باللاعب الراحل، وتشكيل لجنة من الطب الشرعي لفحص مدى إمكانية استخراج الجثمان وتشريحه، للتأكد من صحة المزاعم المتداولة.

الطبيب المعالج يوضح واللاعب في حالة حرجة قبل الوفاة

في وقت سابق، كان الدكتور محمد سعد العشري، أستاذ علاج الأورام بجامعة المنصورة، قد نشر مقطع فيديو يظهر فيه مع شيكا وزوجته هبة، موضحا أن اللاعب كان يعاني من سرطان المستقيم، لكنه أظهر تحسنا نسبيا، مطالبا بالدعاء له الفيديو أعاد التأكيد على الحالة الصحية الحرجة التي مر بها اللاعب قبل وفاته، بعد أن شكك البعض في طبيعة مرضه.

رد الزوجة "لا مانع من تشريح الجثة"

من جانبها، نفت هبة التركي كافة الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة عدم صلتها بالفتاة صاحبة الفيديو المتداول على تيك توك، وقالت في تصريحات متلفزة إنها لا تعارض تشريح الجثمان، بل طلبت من محاميها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، مشددة على أنها سترد على تلك المزاعم أمام القضاء.
 

إطلالة صيفية.. ميرهان حسين تخطف الانظار بلوك جديد

تضرر مليون سائق في موجة استدعاءات سيارات فورد

على البحر.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

سعر صادم.. فستان ياسمين رئيس يثير الجدل بالسوشيال ميديا

