مهرجان القاهرة الدولي للجاز يكرم زياد الرحباني| التفاصيل الكاملة

كشف مهرجان القاهرة الدولي للجاز عن تفاصيل أمسية فنية استثنائية تحمل عنوان «تحية إلى زياد الرحباني»، وذلك في إطار تكريم الموسيقار اللبناني الراحل ضمن فعاليات الدورة السابعة عشرة من المهرجان، التي تُقام خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر المقبل، وتهدى هذا العام إلى اسم الرحباني.



وتُقام الأمسية الخاصة يوم 7 نوفمبر في الجامعة الأمريكية بوسط البلد، تحت شعار: «إلى من جعل الكلمة تُغنّى والموسيقى تحكي ما لا يُقال».



وتشهد الأمسية مشاركة نخبة من الفنانين المميزين، منهم حازم شاهين، هاني عادل، رنا حجاج، نوران أبو طالب، وعلياء ندا،

بمصاحبة أوركسترا التسجيلات المصري بقيادة المايسترو وجدي الفيّوي، ومن إخراج باسل هشام.



وتقدّم الأمسية مزيجًا فنيًا فريدًا يمزج بين التوزيعات السيمفونية وروح موسيقى زياد الرحباني الخالدة، في محاولة لإعادة إحياء أعماله بلمسة موسيقية معاصرة، تحتفي بتاريخه وتعيد تقديمه لجمهور جديد.



يُذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للجاز يُعد من أبرز الفعاليات الموسيقية في المنطقة، ويواصل في دورته الـ17 دعمه للتنوع الموسيقي والابتكار الفني، مع تسليط الضوء على رموز الموسيقى في العالم العربي.