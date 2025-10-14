قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مهرجان القاهرة الدولي للجاز يكرم زياد الرحباني| التفاصيل الكاملة

زياد الرحباني
زياد الرحباني
محمد نبيل

كشف مهرجان القاهرة الدولي للجاز عن تفاصيل أمسية فنية استثنائية تحمل عنوان «تحية إلى زياد الرحباني»، وذلك في إطار تكريم الموسيقار اللبناني الراحل ضمن فعاليات الدورة السابعة عشرة من المهرجان، التي تُقام خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر المقبل، وتهدى هذا العام إلى اسم الرحباني.
 

وتُقام الأمسية الخاصة يوم 7 نوفمبر في الجامعة الأمريكية بوسط البلد، تحت شعار: «إلى من جعل الكلمة تُغنّى والموسيقى تحكي ما لا يُقال».

وتشهد الأمسية مشاركة نخبة من الفنانين المميزين، منهم حازم شاهين، هاني عادل، رنا حجاج، نوران أبو طالب، وعلياء ندا،
بمصاحبة أوركسترا التسجيلات المصري بقيادة المايسترو وجدي الفيّوي، ومن إخراج باسل هشام.
 

وتقدّم الأمسية مزيجًا فنيًا فريدًا يمزج بين التوزيعات السيمفونية وروح موسيقى زياد الرحباني الخالدة، في محاولة لإعادة إحياء أعماله بلمسة موسيقية معاصرة، تحتفي بتاريخه وتعيد تقديمه لجمهور جديد.
 

يُذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للجاز يُعد من أبرز الفعاليات الموسيقية في المنطقة، ويواصل في دورته الـ17 دعمه للتنوع الموسيقي والابتكار الفني، مع تسليط الضوء على رموز الموسيقى في العالم العربي.

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

