أصل الحكاية

بعد 4 أشهر على رحيله .. إبراهيم شيكا يتصدر التريند واتهامات بسرقة أعضائه

أمينة الدسوقي

عاد اسم لاعب الزمالك السابق، إبراهيم شيكا، إلى واجهة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد نحو 4 أشهر من وفاته، وسط انتشار شائعات وادعاءات تتعلق بـ"سرقة أعضائه" و"الاتجار بها"، ما دفع أسرته والطبيب المعالج للتدخل وتوضيح ملابسات ما حدث.

شائعات الاتجار بالأعضاء تثير ضجة

خلال الأيام الماضية، تداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي مزاعم تشير إلى تعرض اللاعب الراحل لعملية سرقة أعضاء، زُعم خلالها استئصال كليته وفص من كبده عقب الوفاة.

وانتشرت هذه الأنباء على نطاق واسع، وتم ربطها بأسماء عدد من المؤثرين على السوشيال ميديا، ما زاد من حدة التفاعل الشعبي وأثار تساؤلات دفعت الجهات المختصة إلى فتح تحقيق أولي في صحة ما يتم تداوله.

الطبيب المعالج يكشف تفاصيل الحالة

الدكتور أشرف أمين، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والمناظير والطبيب المتابع لحالة شيكا، خرج عن صمته ليرد على هذه المزاعم، عبر بيان نشره على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، مؤكدا أن كل ما يثار لا أساس له من الصحة.

وقال أمين إن دوره في علاج شيكا اقتصر على التشخيص ومتابعة حالته من خلال مناظير الجهاز الهضمي، مؤكدا أنه غير مختص بالجراحة أو زراعة الأعضاء، ولم يجري للمريض أي عمليات تدخل جراحي في هذا السياق.

وأوضح أن معاناة شيكا بدأت بسبب نزيف شرجي تم تشخيصه في البداية بشكل خاطئ على أنه "شرخ شرجي"، ما أدى إلى إجراء جراحة غير ضرورية، وبعد تدخله، تم تشخيص الحالة بدقة واكتُشف وجود ورم سرطاني في المستقيم.

تطورات صحية حتى الوفاة

وأشار الطبيب إلى أن شيكا تلقى العلاج لاحقا في عدد من المستشفيات، بعضها على نفقة الدولة، وخضع لإشراف مباشر من فريق طبي متخصص في الأورام، ضم الدكتور تامر النحاس. 

وتم الاتفاق على بدء العلاج الكيماوي بهدف تقليص حجم الورم قبل تحديد خطة الجراحة.

وأكد أن الحالة الصحية للاعب تدهورت في الأسابيع الأخيرة، ما استدعى نقله أكثر من مرة إلى مستشفى بالتجمع الخامس، حيث خضع لعمليات طارئة بسبب انسداد الأمعاء الناتج عن الورم، قبل أن يفارق الحياة في وحدة العناية المركزة.

وشدد الدكتور أمين على أنه أجرى أكثر من منظار للاعب الراحل دون مقابل، باستثناء الجلسة الأولى التي كانت بأجر رمزي، لافتا إلى العلاقة الإنسانية التي جمعته بشيكا، الذي وصفه بأنه "كان كابنه".

وفيما يخص مقاطع الفيديو التي ظهر فيها شيكا داخل العيادة، أشار الطبيب إلى أن اللاعب كان يهوى تصوير المحتوى على منصة "تيك توك"، وكان يأمل في أن تساعده تلك الفيديوهات ماديًيا.

أرملة شيكا ترد وتكشف عن تفاصيل المرض

من جهتها، خرجت هبة أيمن، أرملة إبراهيم شيكا، عن صمتها لتدحض الشائعات، مؤكدة عبر صفحتها على فيسبوك أن زوجها كان يعاني منذ أكثر من عامين من سرطان المستقيم، ولديها كافة الفحوصات والتقارير التي توثق ذلك، بما فيها المسح الذري الذي يثبت سلامة الكليتين وعدم وجود أي استئصال غير مبرر.

وفي خطوة أثارت الجدل، أعلنت أرملة شيكا عرض حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للبيع، وكتبت منشورًا عبر "فيسبوك" قالت فيه: "الأكونتات معروضة للبيع، اللي عاوز يشتري يكلمني، ومش عاوزة ناس تضايقني.. ربنا يوفق الجميع".

رحيل مبكر لموهبة واعدة

توفي اللاعب الشاب إبراهيم شيكا في صباح السبت 12 أبريل 2025، عن عمر ناهز 28 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض. 

وقد تسبب الورم السرطاني في فقدانه الكثير من وزنه وأجبره على استخدام الكرسي المتحرك في الشهور الأخيرة من حياته.

وكان شيكا قد برز في مركز الظهير الأيسر ضمن صفوف نادي الزمالك في بداياته، قبل أن يغادر الفريق في سن الـ19، وينتقل إلى نادي المقاولون العرب، ثم طلائع الجيش، كما مثل المنتخب المصري للشباب مواليد 1997، ولعب إلى جانب نجوم أمثال مصطفى محمد وأكرم توفيق.

