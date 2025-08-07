أرملة إبراهيم شيكا تعرض حساباتها على مواقع التواصل للبيع

أعلنت هبة أيمن، أرملة إبراهيم شيكا، عن رغبتها في بيع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت عبر فيسبوك: “جماعة اكونتاتي معروضة للبيع اللي عاوز يشتريهم يبعتلي ومش عاوزة ناس داخلة تضايقني وربنا يوفق الجميع”.

أرملة إبراهيم شيكا تكشف السبب الحقيقي للوفاة

وكانت أرملة إبراهيم شيكا، خرجت عن صمتها، وقالت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن زوجها إبراهيم شيكا كان مصابا بالفعل بسرطان المستقيم منذ أكثر من عامين، كما أنها كانت شاهدة على رحلة مرضه منذ البداية، واطلعت على جميع الفحوصات والتقارير الطبية، بما فيها المسح الذري الذي يثبت سلامة أعضائه وكليتيه.

كما أضافت أرملة إبراهيم شيكا، عن الفيديو المتداول الذي زعم البعض أنه لعملية استئصال أعضاء، كان في الحقيقة لأخذ عينة من الورم بطلب من الأطباء، مشيرة إلى أنه توجد الأوراق والفحوصات تؤكد روايتها.