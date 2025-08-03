هبة التركي أرملة إبراهيم شيكا: زوجي توفى بكامل أعضائه وما يقال شائعات

خرجت هبة التركي أرملة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، عن صمتها وردت على الشائعات المتداولة مؤخرًا حول استئصال أعضائه قبل وفاته، وهو ما تسبب في تدهور حالته الصحية.

وقالت أرملة شيكا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن زوجها الراحل كان مصابًا بالفعل بسرطان المستقيم منذ أكثر من عامين، مشيرة إلى أنها كانت شاهدة على رحلة مرضه منذ البداية، واطلعت على جميع الفحوصات والتقارير الطبية، بما فيها المسح الذري الذي يثبت سلامة أعضائه وكليتيه.

وأضافت عن الفيديو المتداول الذي زعم البعض أنه لعملية استئصال أعضاء، كان في الحقيقة لأخذ عينة من الورم بطلب من الأطباء، مشيرًا أن يوجد الأوراق والفحوصات لتؤكد روايتها.

واتمت منشورها قائلة إن الشائعات التي روجتها بعض الاشخاص لا أساس لها من الصحة، مؤكدة ثقتها في أن القانون والعدالة الإلهية سيكونان الفيصل في مواجهة من أطلق هذه الادعاءات.

وكانت قد أطلقت هبة التركي أرملة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعرضها لما وصفته بحملة تشهير واسعة واتهامات مسيئة تتعلق ببيع أعضاء زوجها والتشكيك في شرفها رغم تأكيدها إصابته بمرض السرطان وتلقيه العلاج في مستشفيات كبرى.

أعلنت هبة أيمن، أرملة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا عن إصابتها بجلطة في قدمها اليمنى.

وكتبت هبة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قدر الله وماشاء فعل جلطة في الرجل اليمين”.