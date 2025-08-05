أرملة إبراهيم شيكا تخرج عن صمتها.. وتكشف السبب الحقيقي للوفاة

انتشرت العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب وفاة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق.

ولكن أرملة إبراهيم شيكا، خرجت عن صمتها، وقالت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن زوجها إبراهيم شيكا كان مصابا بالفعل بسرطان المستقيم منذ أكثر من عامين، كما أنها كانت شاهدة على رحلة مرضه منذ البداية، واطلعت على جميع الفحوصات والتقارير الطبية، بما فيها المسح الذري الذي يثبت سلامة أعضائه وكليتيه.

كما أضافت أرملة إبراهيم شيكا، عن الفيديو المتداول الذي زعم البعض أنه لعملية استئصال أعضاء، كان في الحقيقة لأخذ عينة من الورم بطلب من الأطباء، مشيرة إلى أنه توجد الأوراق والفحوصات تؤكد روايتها.