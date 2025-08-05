صحتك أولاً.. تنبيه من ChatGPT يعلمك بوقت الراحة

في خطوة تهدف لتعزيز العلاقة الصحية بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة OpenAI المطوّرة لروبوت الدردشة "تشات جي بي تي" عن إطلاق ميزة جديدة تُنبه المستخدمين إلى ضرورة أخذ فترات راحة أثناء المحادثات الطويلة.

"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة

الميزة، التي وُصفت بأنها "تذكيرات لطيفة"، ستظهر على شكل نوافذ منبثقة تطلب من المستخدم التوقف مؤقتاً وتطرح عليه سؤالاً مباشراً: "لقد كنت تحادثنا لفترة. هل هذا وقت مناسب لأخذ استراحة؟"، مما يُجبر المستخدم على الضغط للاستمرار.

وتهدف الشركة من خلال هذا التحديث إلى الحد من الاعتماد المفرط على روبوت المحادثة، خاصةً في الحالات التي قد تؤدي إلى تدهور الحالة النفسية، مثل الاكتئاب أو الانتحار، عبر تشجيع المستخدمين على فحص صحة المعلومات التي يتلقونها، ومراجعة التفاعل مع الذكاء الاصطناعي بعين نقدية.

"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة

700 مليون مستخدم أسبوعياً

وفي سياق متصل، كشفت OpenAI أن عدد المستخدمين النشطين أسبوعياً لـ ChatGPT ارتفع ليصل إلى 700 مليون، مقارنةً بـ500 مليون في مارس الماضي، ما يعكس تصاعد الاعتماد العالمي على أدوات الذكاء الاصطناعي، ويضاعف من مسؤولية الشركات المطورة لها في ضبط علاقتها مع المستخدمين.