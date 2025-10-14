مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكشف عن لجنة تحكيم دورته الثانية

كشف مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقتيه للأفلام الأقل من 5 و10 دقائق في دورته الثانية التي تنطلق خلال الفترة من 2 ـ 6 نوفمبر بمدن السويس والجلالة والعين السخنة .



لجنة التحكيم يترأسها المخرج الكبير عمر عبد العزيز وتضم في عضويتها من مصر كل من الفنانة شيري عادل والفنانة منال سلامة وأستاذ الرسوم المتحركة الدكتور محمد غالب ومن فرنسا المخرج جان ماري فيلنوف الذي اختير عام 2014 كأفضل مخرج في إنديانا بوليس عن فيلمه الكوميدي المؤثر الكريمة ومن إيطاليا المخرج فابيو ريتانو الحائز علي عدة جوائز من مهرجان فينيسا السينمائي، ومن نيجيريا المخرج والمنتج وكاتب السيناريو ديزموند أوفبياجيلي صاحب أول فيلم نيجيري يرشح لجائزة الأوسكار الـ93 وهو فيلم The Milkmaid المستوحي من التمرد في شمال شرق البلاد كما حاز الفيلم علي 5 جوائز من أكاديمية السينما الأفريقية .



وأكد الدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان حرص المهرجان علي تشكيل لجنة تضم قامات وخبرات سينمائية وفنية محلية ودولية متنوعة مابين إخراج وتمثيل وإنتاج وكتابة سيناريو ورسوم متحركة بهدف إحداث حراك سينمائي بين الأفلام المتقدمة التي ستخضع لمعايير دقيقة في إختيار الأعمال الفائزة منها .

وأوضح أن المهرجان حرص منذ انطلاقه علي الاستعانة بصناع أفلام عالميين بهدف إرساء قواعد راسخة لصناعة الفيلم القصير جدا والإستفادة من تواجد هذه الخبرات في لجان التحكيم وورش صناعة الأفلام .

من جانبه ذكر زياد باسمير المدير التنفيذي للمهرجان أن عدد الأفلام التي تقدمت للتنافس علي جوائز الدورة الثانية تضاعف كثيرا عن الدورة الأولي وعددها وصل إلي ٣٠٠٠ فيلم منوع بين الـ 5 والـ10 دقائق تمت تصفيتها عن طريق لجنة الإختيار والمشاهدة إلي ١٠٠ فيلم.

وأوضح أن هناك عددا من الأفلام سيتم عرضها في أقسام رسمية خارج المسابقة وأخري في قسم البانوراما .

ولفت إلي أن جامعتي السويس والجلالة ستستضيف عددا من الفعاليات من ورش وعروض أفلام منها ورش حول صناعة الفيلم يحاضر فيها مجموعة من أبرز الأسماء في السينما العربية والدولية.