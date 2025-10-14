قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم: انتظام الدراسة بالمدارس يعكس الجهد المبذول ويؤكد متابعة الأهالي لأبناءهم
الصليب الأحمر يتوجه إلى منطقة كيسوفيم لتسلم جثامين لشهداء فلسطينيين
بوصلة للسلام وإنهاء الحرب.. ماذا قال القادة المشاركون في قمة شرم الشيخ للسلام عن مصر
وزير التعليم يقوم بزيارة مفاجئة لـ6 مدارس بالفيوم لمتابعة انتظام الدراسة
ترامب يزور ماليزيا لحضور توقيع اتفاق سلام تاريخي بين تايلاند وكمبوديا
لطيفة: شكرا للرئيس السيسي على إصراره وحكمته في انجاز اتفاق غزة التاريخي
6 شهور و300 مليار جنيه لتنفيذ خطة إعمار غزة العاجلة.. القصة كاملة
المؤتمر: الرئيس السيسي وضع خريطة طريق لشرق أوسط بلا حروب في قمة شرم الشيخ
جوتيريش يٌشيد بالجهود المصرية للتوصل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة
رئيس مدغشقر يغادر البلاد بعد احتجاجات جيل زد
أيرلندا تتعهد بملايين الدولارات لجهود إعادة إعمار غزة
حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
قبل عرضه بالقاهرة السينمائي.. 5 معلومات عن فيلم بنات الباشا

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن عرض فيلم" بنات الباشا" ضمن فاعليات دورته الـ 46 ، والمقرر ان تقام فى الفترة 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن الفيلم:

1- الفيلم من بطولة سوسن بدر، زينة، صابرين، ناهد السباعي، مريم الخشت، أحمد مجدي، تارا عبود، سما إبراهيم، رحمة أحمد.

2- فريق عمل بنات الباشا هم : مدير التصوير نانسي عبدالفتاح، والديكور أحمد شاكر خضير، والمونتاج داليا الناصر، والموسيقى التصويرية خالد الكمار، وتصميم الأزياء مونيا فتح الباب ، ومن إخراج ماندو العدل.

3- الفيلم ماخوذ عن رواية "بنات الباشا" الصادرة عن دار الشروق، للكاتبة نورا ناجي، وتؤلي كتابة السيناريو والحوار من تأليف الكاتب محمد هشام عبية .

4- الفيلم تدور أحداثه حول 10 حكايات متخمة بالوجع والألم عن نساء، لا تملك إلا التعاطف معهن، باعتبارهن ضحايا لمجتمع يفتقر ويفتقد إلى الإنسانية إلى أبعد مدى، وهذة المجموعة من البنات، يعملن داخل محل لتزيين الشعر، تحت سُلطة “الباشا”، وتدور معظم أحداث الرواية داخل المحل.

5- الفيلم يعرض ضمن مسابقة آفاق السينما العربية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم بنات الباشا

