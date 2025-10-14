قبل عرضه بالقاهرة السينمائي.. 5 معلومات عن فيلم بنات الباشا

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن عرض فيلم" بنات الباشا" ضمن فاعليات دورته الـ 46 ، والمقرر ان تقام فى الفترة 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن الفيلم:

1- الفيلم من بطولة سوسن بدر، زينة، صابرين، ناهد السباعي، مريم الخشت، أحمد مجدي، تارا عبود، سما إبراهيم، رحمة أحمد.

2- فريق عمل بنات الباشا هم : مدير التصوير نانسي عبدالفتاح، والديكور أحمد شاكر خضير، والمونتاج داليا الناصر، والموسيقى التصويرية خالد الكمار، وتصميم الأزياء مونيا فتح الباب ، ومن إخراج ماندو العدل.

3- الفيلم ماخوذ عن رواية "بنات الباشا" الصادرة عن دار الشروق، للكاتبة نورا ناجي، وتؤلي كتابة السيناريو والحوار من تأليف الكاتب محمد هشام عبية .

4- الفيلم تدور أحداثه حول 10 حكايات متخمة بالوجع والألم عن نساء، لا تملك إلا التعاطف معهن، باعتبارهن ضحايا لمجتمع يفتقر ويفتقد إلى الإنسانية إلى أبعد مدى، وهذة المجموعة من البنات، يعملن داخل محل لتزيين الشعر، تحت سُلطة “الباشا”، وتدور معظم أحداث الرواية داخل المحل.

5- الفيلم يعرض ضمن مسابقة آفاق السينما العربية.