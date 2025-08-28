قرار عاجل بفتح التحقيق في بلاغ ضد زوجة إبراهيم شيكا وآخرين بالاستيلاء علي أعضائه البشرية ..صور

أصدر المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس النيابة الكلية بفتح باب التحقيق العاجل في البلاغ المقدم من أسرة الكابتن إبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك الأسبق والتي اتهم فيه زوجته بالأخرين بالتسبب في وفاته والإهمال الطبي في علاجه عقب الاستيلاء على أعضائه البشرية حسب ما ذكر في البلاغ الرسمي.

تفاصيل البلاغ



كما وجهت النيابة العامة في بالاطلاع علي كافة التقارير الطبية حول المتوفي وعرضها علي لجنة مشكلة من الطب الشرعي والجهات الفنية للاستدلال حول إمكانية استخراج الجثة من عدمها وتشريحها للتأكد من تواجد أعضائه البشرية من عدمه.

مطالب أسرة شيكا



في ذات السياق طالبت أم شيكا وأفراد أسرته في البلاغ الرسمي بتورط زوجته في وفاته بدعوي كثرة الخلافات الزوجية بينهما خلال الأشهر الماضية قبيل وفاته ورحلته العلاجية .

اتهامات ضد أرملة شيكا



وأفادت أم شيكا في تصريحات صحفية أن أرملة ابنها حضرت السهل بعدما تدخل العشرات من الوسطاء منها عمدة قرية سجين وآخرين من أجل التصالح معها لافتة بقولها "جت تصالحني واتصورت معايا علي السوشيال ميديا وبعدها الناس شهرت بيا وافتكرتني قبضت منها فلوس إلي حياة ابني اللي راح مني ".

وأشارت أم شيكا بقولها "لن أتنازل عم تحقيق القصاص بالعدالة القانونية وابني مش مان بسبب السرطان ولكنه ضحية زوجته وآخرين أوهموه بمرضه وتاجروا بحياته ومماته عبر السوشيال ميديا ".

تحقيق القصاص القانوني



الجدير بالذكر أن رحيل ووفاة ابراهيم شيكا لاعب كرة القدم الأسبق بالنادي الزمالك كان صادما بشكل مفاجىء اثر اصابته بالداء اللعين "سرطان المستقيم " مما تسبب في وفاته حسب تقارير طبية نشرت في وقت سابق .