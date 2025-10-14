قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزراعيين: مصر لديها خبرات كبيرة في مجال زيادة إنتاجية الأرز ومحاصيل الخضر

نقيب الزراعيين
نقيب الزراعيين
شيماء مجدي

التقى الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، مسؤولي مراكز التكوين المهني ووزارة الزراعة في موريتانيا  ورجال القطاع الزراعي في موريتانيا بمشاركة  أعضاء مجلس نقابة المهن الزراعية للاستفادة من خبرات النقابة في تلبية احتياجات القطاع الزراعي في موريتانيا لزيادة إنتاجية المحاصيل الحقلية البستانية وتحسين سلالات الثروة الحيوانية من الاغنام والماعز والإبل.

وناقش اللقاء كيفية وضع آليات تنفيذية لتلبية احتياجات موريتانيا من الخبرات الزراعية في مجالات توفير تقاوي من الأرز ذات إنتاجية مرتفعة لتحسين سلالات الأرز في موريتانيا.

وأشار «خليفة» إلي أنه من المقرر أن يتم توقيع بروتوكول مشترك مع جمعية أرباب العمل في موريتانيا يتضمن احتياجات قطاع الزراعي الموريتاني من مختلف التخصصات والخبرات الزراعية.

وأكد نقيب الزراعيين ان توقيع هذا البروتوكول لامداد موريتانيا باحتياجتها من المهندسين الزراعيين المتخصصين في  تخصصات المهندسين الزراعيين في مجالات زراعة المحاصيل الحقلية وخاصة الأرز وتطبيقات التقنيات الحديثة لمضاعفة إنتاجية الأرز وتوفير التقاوي اللازمة لمحاصيل الخضر والصوب الزراعية ومستلزمات الإنتاج والأسمدة والتقاوي والميكنة الزراعية.

وأوضح «خليفة» إن تلبية هذه الإحتياجات سيتم من خلال بروتوكول يتم توقيعه خلال أيام متضمنا الإعداد المطلوبة من كل تخصص والسيرة الذاتية للمرشحين للمفاضلة بينهم في الاختيار.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار دعم العمل العربي للاستفادة من خبرات النقابة التي تضم مليون مهندس زراعي أعضاء النقابة ورفع كفاءة المهندسين الزراعيين في موريتانيا من خلال  مراكز التدريب والتأهيل للكوادر الفنية في موريتانيا.

وأشار نقيب الزراعيين إلى انه يمكن لمصر وموريتانيا التعاون في مجالات استصلاح الأراضي نظرا لخبرات مصر في مجال المشروعات الكبرى لإستصلاح الأراضي الصحراوية وتدريب فنيين موريتانيين في هذه التقنيات من خلال الإستفادة من خبرات نقابة الزراعيين في مختلف مجالات القطاع الزراعي والنهوض بالثروة الحيوانية في موريتانيا، وخاصة الماشية والإبل وتطوير زراعات الرعي لتشكيل آليات النهوض باقتصاد الريف.

ولفت «خليفة»، إلي أهمية نقل الخبرة في الريّ وإدارة المياه إلي الأشقاء في موريتانيا خاصة أن مصر لديها خبرة كبيرة في تقنيات الري الحديث الري بالتنقيط والري بالرشّ، والري الحديث موضحا أنه يمكن التعاون في تنفيذ مشاريع ريّ مروية في مناطق السنغال والأودية، وتحسين القنوات المائية
وشدد نقيب الزراعيين الي أهمية الإستفادة من خبرات القطاع الخاص المصري في مجال إنتاج البذور والتقاوي وتوريد بذور ذات إنتاجية عالية ومحسنة، ومناسبة للمناخ الموريتاني لتقليل فقد المياه، مقاومة للجفاف ورفع كفاءة الموارد المائية مشيرا إلي التعاون مع موريتانيا  لإجراء بحوث محلية على أصناف محاصيل تتحمّل الجفاف أو التغيرات المناخية.

ونبه «خليفة» إلي أهمية  الإستفادة من الخبرات المصرية في تنمية الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان خاصة أن مصر تمتلك برامج لتطوير سلالات الماشية، وإنتاج الأعلاف، التسمين موضحا أنه يمكن لموريتانيا أن تستفيد من نقل هذه الخبرة، بإنشاء مراكز تجميع الألبان، تصنيع الألبان ومنتجاتها، وتحسين سلسلة التبريد والاستفادة من السلسلة الوسيطة في تسويق هذه المنتجات. 

من جانبه أشاد الوفد الموريتاني بالتعاون مع مصر وخاصة نقابة الزراعيين وأهميته في تطوير القطاع الزراعي ورفع كفاءة الموارد المائية والارضية في بلادهم مشددين علي أهمية الاستفادة من خبرات النقابة  لتقديم كافة الخدمات المطلوبة في إطار العمل العربي المشترك خاصة أن النقابة تضم مليون مهندس يمارسون مهنة الزراعة وامدادهم بعدد من التخصصات في زراعة الأرز والمكافحة وعمليات التدريب والتاهيل لمختلف الكوادر الموريتانية.

