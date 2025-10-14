قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم: انتظام الدراسة بالمدارس يعكس الجهد المبذول ويؤكد متابعة الأهالي لأبناءهم
الصليب الأحمر يتوجه إلى منطقة كيسوفيم لتسلم جثامين لشهداء فلسطينيين
بوصلة للسلام وإنهاء الحرب.. ماذا قال القادة المشاركون في قمة شرم الشيخ للسلام عن مصر
وزير التعليم يقوم بزيارة مفاجئة لـ6 مدارس بالفيوم لمتابعة انتظام الدراسة
ترامب يزور ماليزيا لحضور توقيع اتفاق سلام تاريخي بين تايلاند وكمبوديا
لطيفة: شكرا للرئيس السيسي على إصراره وحكمته في انجاز اتفاق غزة التاريخي
6 شهور و300 مليار جنيه لتنفيذ خطة إعمار غزة العاجلة.. القصة كاملة
المؤتمر: الرئيس السيسي وضع خريطة طريق لشرق أوسط بلا حروب في قمة شرم الشيخ
جوتيريش يٌشيد بالجهود المصرية للتوصل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة
رئيس مدغشقر يغادر البلاد بعد احتجاجات جيل زد
أيرلندا تتعهد بملايين الدولارات لجهود إعادة إعمار غزة
حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
التضامن تطلق حملة “خليك سند” لتقديم أنشطة تنموية لطلاب مدارس السكن البديل

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، حملة "خليك سند" بهدف تقديم حزمة متكاملة من الأنشطة التنموية لطلاب المرحلة الابتدائية داخل مدارس مشروعات السكن البديل للمناطق المطورة. 

تأتي الحملة في إطار جهود الوزارة المستمرة لدعم سكان مشروعات السكن البديل للمناطق المطورة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة في هذه المجتمعات.

وتستهدف الحملة تقديم حزمة متنوعة من الأنشطة التنموية التي تشمل الرعاية الصحية والنفسية، وذلك من خلال تنفيذ قافلة طبية للكشف المبكر عن ضعف و فقدان الإبصار للطاب وتوفير النظارات الطبية لمستحقيها، بالإضافة إلي تنظيم مجموعة من الأنشطة التفاعلية والترفيهية التي تساهم في دعم الصحة النفسية للطلاب ورفع الوعي الاجتماعي لديهم.

كما تستهدف الحملة تقديم خدماتها لعدد 5500 طالب وطالبة من طلاب المرحلة الابتدائية، داخل مدارس مشروعات السكن البديل في مناطق المحروسة 1 و2، ومعًا، وأهالينا، والخيالة.

جدير بالذكر أنه يتم تنفيذ أنشطة حملة "خليك سند" بمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني من بينها صندوق مكافحة و علاج الإدمان و مؤسسة face و مؤسسة راعي مصر للتنمية ومؤسسة اسمعونا، بالإضافة إلي مشاركة الرائدات الاجتماعيات اللاتي يقدمن أنشطة تثقيفية و توعوية مخصصة للأطفال وأسرهم.

وشهدت منطقة المحروسة انطلاق أولي فعاليات حملة (خليك سند)، حيث تم إطلاق أنشطة الحملة بمدرسة المحروسة الابتدائية علي مدار يومان وتم استهداف عدد 1300 طالب  وطالبة تم الكشف عليهم، بالإضافة إلي توفير عدد 376 نظارة طبية، وتم خلالها تنفيذ عدد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الأطفال وأولياء الأمور.

وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ الحملة في باقي المناطق المستهدفة، بهدف ترسيخ مفهوم الدعم المجتمعي، وتحقيق بيئة صحية ونفسية ملائمة للأطفال داخل هذه المجتمعات الجديدة.

ترامب في الكنيست

كلمة ترامب في الكنيست: اليوم سكتت البنادق والفجر التاريخي للشرق الأوسط يبدأ

النوات الشتوية في الإسكندرية

ﺍﻟﻤﻜﻨﺴﺔ الأﻗﻮﻯ.. مواعيد النوات الشتوية في الإسكندرية 2026

محافظة دمياط

السيارة المتنقلة للمركز التكنولوجي بدمياط تتلقى معاملات الكارتة المجمعة

فولفو تودع أشهر سياراتها فجأة.. ما السبب؟

الأكاديمية العسكرية تختتم الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومي للياقة البدنية

شاهد| أول توكتوك كهربائي ياباني من ودايهاتسو.. سعر ومواصفات

متى تتحول الحموضة إلى خطر حقيقي؟ 8 علامات لا يجب تجاهلها

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

