مي عز الدين ضيفة معتز الدمرداش.. الليلة
برلماني: زيادة سعر توريد القمح يدعم التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية
مشهد نادر من الفضاء.. القمر يعبر أمام الشمس| كيف تم التقاطه؟
خلافات الجيرة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل محل بالإسكندرية
أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد العلي العظيم بمحافظة القاهرة
غرامة وحبس 6 أشهر .. احذر التعدي على الموظف العام أثناء تأدية وظيفته
رسميا.. فنربخشة يعلن إقالة مدربه جوزيه مورينيو
الظهور الأول لهاتف هواوي ثلاثي الطي Huawei Mate XTs
نصاب يوهم المواطنين باستثمار أموالهم فى مجال المراهنات
انتهكت الأخلاق الدستورية.. عزل رئيسة وزراء تايلاند من منصبها نهائيا
موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة والقنوات الناقلة
حوادث

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

جزء من المضبوطات
جزء من المضبوطات
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات، وأفادت بمصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة الشرقية.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وأسفر التعامل عن مصرع (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن فى جنايات "مخدرات") بنطاق محافظة "الشرقية" وضبط باقى عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (أكثر من طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، أفيون، هيروين ، هيدرو ، شابو" ، وأكثر من 6000 قرص مخدر – 150 قطعة سلاح نارى "رشاش جرينوف - 31 بندقية آلية، 44 بندقية خرطوش، 68 فرد خرطوش ، 6 طبنجة ").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (70) مليون جنيه، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقتل 3 تجار مخدرات بضاعة ب70 مليون بؤر إجرامية

