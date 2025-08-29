بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدة محافظات، وأفادت بمصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة الشرقية.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وأسفر التعامل عن مصرع (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن فى جنايات "مخدرات") بنطاق محافظة "الشرقية" وضبط باقى عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (أكثر من طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، أفيون، هيروين ، هيدرو ، شابو" ، وأكثر من 6000 قرص مخدر – 150 قطعة سلاح نارى "رشاش جرينوف - 31 بندقية آلية، 44 بندقية خرطوش، 68 فرد خرطوش ، 6 طبنجة ").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (70) مليون جنيه، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.