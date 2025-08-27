مخدرات بـ101 مليون جنيه.. مصرع 3 عناصر إجرامية فى مواجهة مع الشرطة بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة بنطاق عدة محافظات ، ومصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالقليوبية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة )، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازة الأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم عليهم فى جنايات " قتل ، مخدرات ، سلاح نارى ، بلطجة ، إطلاق أعيرة نارية") بنطاق محافظة القليوبية وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم (قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، أفيون ، هيروين ، هيدرو ، شابو ، بانجو" – 28 قطعة سلاح نارى " 2 بندقية آلية ، 3 بنادق خرطوش، 20 فرد خرطوش ، 3 طبنجة ") .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (101) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة.